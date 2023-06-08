اتهم الكرملين اليوم الخميس أوكرانيا بقصف عمال الإنقاذ الروس في المنطقة التي غمرتها المياه بعد انهيار سد كاخوفكا الضخم في منطقة خيرسون بأوكرانيا بوقت سابق هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن عمال الإنقاذ الروس يعملون بجد في المنطقة، وذكر أن الجيش الأوكراني يزيد خطورة عملهم أخطر.

وأبلغ بيسكوف الصحفيين بأن "الصعوبة تكمن في أنهم (رجال الإنقاذ) يُجبَرون في كثير من الأماكن على العمل في ظل القصف المستمر من أوكرانيا، وهذا يعقّد عملهم".

ولم يقدّم الكرملين أي دليل على ذلك.

واتهم مسؤولون أوكرانيون أمس الأربعاء القوات الروسية بقصف عمال الإنقاذ على الضفة الغربية من نهر دنيبرو التي تسيطر عليها كييف، وتسيطر موسكو على الضفة الشرقية.

وأدّى انهيار سد كاخوفكا الثلاثاء إلى فيضان المياه بشدة عند مصب النهر، وأُجلِيَ آلاف وأُخلِيَت الأحياء السكنية على ضفتيه.

وذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب الوضع بالمنطقة، ولكن ليس لديه حالياً أي خطط لزيارتها.