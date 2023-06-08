سياسة
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موسكو تتهم كييف بقصف رجال الإنقاذ الروس بمنطقة سد كاخوفكا
قال الكرملين إن أوكرانيا تقف وراء قصف عمال الإنقاذ الروس في المنطقة التي غمرتها المياه بعد انهيار سد كاخوفكا الضخم في منطقة خيرسون بأوكرانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.
موسكو تتهم كييف بقصف رجال الإنقاذ الروس بمنطقة سد كاخوفكا
الكرملين يتهم أوكرانيا بقصف عمال الإنقاذ الروس في المنطقة التي غمرتها المياه بعد انهيار سد كاخوفكا في خيرسون بأوكرانيا / صورة: AA
8 يونيو 2023

اتهم الكرملين اليوم الخميس أوكرانيا بقصف عمال الإنقاذ الروس في المنطقة التي غمرتها المياه بعد انهيار سد كاخوفكا الضخم في منطقة خيرسون بأوكرانيا بوقت سابق هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن عمال الإنقاذ الروس يعملون بجد في المنطقة، وذكر أن الجيش الأوكراني يزيد خطورة عملهم أخطر.

وأبلغ بيسكوف الصحفيين بأن "الصعوبة تكمن في أنهم (رجال الإنقاذ) يُجبَرون في كثير من الأماكن على العمل في ظل القصف المستمر من أوكرانيا، وهذا يعقّد عملهم".

ولم يقدّم الكرملين أي دليل على ذلك.

واتهم مسؤولون أوكرانيون أمس الأربعاء القوات الروسية بقصف عمال الإنقاذ على الضفة الغربية من نهر دنيبرو التي تسيطر عليها كييف، وتسيطر موسكو على الضفة الشرقية.

وأدّى انهيار سد كاخوفكا الثلاثاء إلى فيضان المياه بشدة عند مصب النهر، وأُجلِيَ آلاف وأُخلِيَت الأحياء السكنية على ضفتيه.

وذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب الوضع بالمنطقة، ولكن ليس لديه حالياً أي خطط لزيارتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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