تشير الأرقام الرسمية إلى أن عمليات رفض منح الطلبات المقدمة من تركيا لتأشيرات دخول منطقة شنغن الأوروبية، تعادل أضعاف الرفض الذي كان قبل فترة تفشي وباء كورونا، وفق وكالة الأناضول.

وتضاعف معدل رفض بعض الدول الأوروبية طلبات الحصول على التأشيرة المقدّمة من تركيا، في 2022 مقارنة بعام 2019.

وتأتي إستونيا وفنلندا وبلجيكا في طليعة الدول الأكثر رفضاً لطلبات التأشيرة المقدمة من تركيا عام 2022.

وفي 30 مايو/أيار الماضي وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب، مشكلة التأشيرات مع بعض الدول الغربية بأنها "ابتزاز سياسي"، وأكد أنها تستوجب حلّاً.

من جانبه أشار فيروز باغليكايا، رئيس رابطة وكالات السفر التركية "TÜRSAB"، إلى أن معدل رفض طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من تركيا عام 2022، كان بحدود 15%، وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 50%، العام الجاري.