سياسة
2 دقيقة قراءة
"ابتزاز سياسي".. الأرقام تعكس ازدياد مشكلة حصول الأتراك على تأشيرة شنغن
تشير الأرقام الرسمية إلى أن عمليات رفض منح الطلبات المقدَّمة من تركيا، لتأشيرات دخول منطقة شنغن الأوروبية، تعادل أضعاف الرفض الذي كان قبل فترة تفشي وباء كورونا.
"ابتزاز سياسي".. الأرقام تعكس ازدياد مشكلة حصول الأتراك على تأشيرة شنغن
تأتي إستونيا وفنلندا وبلجيكا في طليعة الدول الأكثر رفضاً لطلبات التأشيرة المقدمة من تركيا عام 2022 / صورة: AFP
8 يونيو 2023

تشير الأرقام الرسمية إلى أن عمليات رفض منح الطلبات المقدمة من تركيا لتأشيرات دخول منطقة شنغن الأوروبية، تعادل أضعاف الرفض الذي كان قبل فترة تفشي وباء كورونا، وفق وكالة الأناضول.

وتضاعف معدل رفض بعض الدول الأوروبية طلبات الحصول على التأشيرة المقدّمة من تركيا، في 2022 مقارنة بعام 2019.

وتأتي إستونيا وفنلندا وبلجيكا في طليعة الدول الأكثر رفضاً لطلبات التأشيرة المقدمة من تركيا عام 2022.

وفي 30 مايو/أيار الماضي وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب، مشكلة التأشيرات مع بعض الدول الغربية بأنها "ابتزاز سياسي"، وأكد أنها تستوجب حلّاً.

من جانبه أشار فيروز باغليكايا، رئيس رابطة وكالات السفر التركية "TÜRSAB"، إلى أن معدل رفض طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من تركيا عام 2022، كان بحدود 15%، وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 50%، العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us