سياسة
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مجلس أوروبا يدعو أثينا إلى احترام قرارات حقوق الأقلية التركية
دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا اليونان إلى احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الأقلية التركية في تراقيا الغربية، والحلّ الفوري للقضايا المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.
مجلس أوروبا يدعو أثينا إلى احترام قرارات حقوق الأقلية التركية
مجلس أوروبا يدعو اليونان إلى حل قضايا الأقلية التركية / صورة: AA
8 يونيو 2023

دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، أثينا إلى حلّ فوري للقضايا المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات للأقلية التركية في تراقيا الغربية، الواقعة شمال شرقي اليونان.

وقالت اللجنة في بيان الخميس إنها دعت اليونان مجدداً إلى احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الأقلية التركية في تراقيا الغربية، والحل الفوري للقضايا المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.

وذكرت أن السلطات اليونانية لم تنفذ القرارات المتخذة في القضايا التي أدينت بها أثينا ضد الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وأضافت أن اليونان انتهكت المادة 11 من اتفاقية حقوق الإنسان بشأن حرية تكوين الجمعيات.

وأشارت إلى أن اللجنة الأوروبية قرّرَت إعادة النظر في التطورات المتعلقة ببعض الدعاوى في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتُعَدّ تراقيا الغربية موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما يواجهون سياسات التمييز من سلطات أثينا التي تعتبر أتراك تراقيا الغربية أقلية دينية لا عرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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