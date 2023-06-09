سياسة
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"معلناً رغبته في تعلم اللغة العربية".. بنزيما: سعيد بوجودي في السعودية
خلال حفل تقديمه رسمياً كأحد لاعبي نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، أعرب اللاعب الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته بوجوده قرب مكة ورغبته في تعلم العربية والتحدث بها بطلاقة.
"معلناً رغبته في تعلم اللغة العربية".. بنزيما: سعيد بوجودي في السعودية
نادي الاتحاد السعودي يُعلن تعاقده مع بنزيما / صورة: ittihad
9 يونيو 2023

أعرب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن سعادته بوجوده في السعودية وانتقاله إليها، على خلفية انضمامه إلى نادي "الاتحاد" لكرة القدم.

جاء ذلك خلال حفل تقديمه رسمياً كأحد لاعبي نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

ووصف بنزيما نادي الاتحاد في حديثه لقناة النادي الرسمية بأنه "أفضل" الأندية في السعودية، وأشاد بجمهوره الواسع.

وأضاف: "ملعب (الاتحاد) استثنائي وكما قلت وسأكرر، لديّ كثير من الشغف".

وأعرب بنزيما عن سعادته البالغة بانتقاله إلى السعودية باعتبارها دولة مسلمة، معلناً رغبته في تعلم اللغة العربية والتحدث بها بطلاقة.

وتابع: "لأنني مسلم فالسعودية دولة مسلمة، وطالما أردت العيش هناك".

وكشف عن سعادة عائلته بانضمامه إلى نادي الاتحاد وانتقاله إلى السعودية، مضيفاً: "كانوا جميعاً سعداء جدّاً، هنا المكان الذي أردت أن أكون فيه".

وأردف: "أشعر أن الناس يحبونني بالفعل. مكة قريبة جدّاً وهذا مهم لي، هذا هو المكان الذي سأشعر فيه أنني في أفضل حالاتي".

وأشار بنزيما أيضاً إلى استعداده لتحقيق الألقاب لنادي الاتحاد وإسعاد جماهير الفريق.

كان نادي الاتحاد أعلن التعاقد مع بنزيما في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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