سياسة
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انتخاب تركيا لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة
نالت تركيا عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لمدة عامين، من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال انتخابات أُجريَت بشأن المقعد الشاغر عن اليونان بأوروبا الغربية ومجموعات أخرى في إطار نظام التناوب.
انتخاب تركيا لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة / صورة: AA
9 يونيو 2023

نالت تركيا الخميس عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لمدة عامين.

وحصلت تركيا على 186 صوتاً من بين 193 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال انتخابات أُجريَت بشأن المقعد الشاغر عن اليونان بأوروبا الغربية ومجموعات أخرى في إطار نظام التناوب.

بناءً على ذلك، ستؤدّي تركيا مهامّ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدءاً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

من جهة أخرى، تَقرَّر ذهاب روسيا وشمال مقدونيا إلى جولة ثانية لعدم تجاوزهما عتبة الـ123 صوتاً المطلوبة من أجل المكان الشاغر في مجموعة أوروبا الشرقية.

وانتُخبت أيضاً 18 دولة أعضاء جدداً في المجلس، وهي فرنسا وألمانيا وهايتي واليابان وكينيا وليختنشتاين وموريتانيا ونيبال ونيجيريا وباكستان وباراغواي وبولندا والسنغال وإسبانيا وسورينام والمملكة المتحدة وأوروغواي وزامبيا.

ويُنتخَب كل عام الأعضاء الجدد للمجلس المكوَّن من 54 عضواً بإشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة ليحلوا مكان 18 دولة تنتهي ولايتها.

وأنشأ ميثاق الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946 بوصفه أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة، وهو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش و الأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق للسير قدماً، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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