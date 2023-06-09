سياسة
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ملايين الأطفال في السودان بحاجة إلى إنقاذ عاجل.. والممثل الأممي "غير مرغوب"
أكثر من 13.6 مليون طفل في حاجة ماسَّة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، حسب اليونيسف، وهو رقم قياسي جديد. على التوازي طلبت وزارة الخارجية السودانية تغيير ممثل الأمم المتحدة لديها فولكر بيرتس.
ملايين الأطفال في السودان بحاجة إلى إنقاذ عاجل.. والممثل الأممي "غير مرغوب"
السودان / صورة: AFP
9 يونيو 2023

كشفت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الخميس، أن أكثر من 13.6 مليون طفل في حاجة ماسَّة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، وهو أعلى رقم مسجل بالبلاد منذ بداية الصراع منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الوكالة إن تأثير العنف المستمر "لا يزال يهدّد حياة ومستقبل العائلات والأطفال"، ما أدى إلى انقطاع الخدمات الأساسية، وإغلاق عديد من المرافق الصحية أو إلحاق الضرر بها أو تدميرها.

وناشدت اليونيسف في بيانٍ تقديم 838 مليون دولار لمعالجة الأزمة بالسودان.

بدورها قالت مانديب أوبراين، ممثلة اليونيسف في السودان: "لا يزال ملايين الأطفال معرضين للخطر في جميع أنحاء السودان، ومهددين بالقتال والنزوح والتأثير اللاحق في توفير الخدمات المنقذة للحياة".

وأضافت أن ملايين الأطفال في السودان "تتعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر، بسبب هذا الصراع كل يوم"، وفق البيان نفسه.

ممثل الأمم المتحدة غير مرغوب فيه

في سياق آخر أخطرت وزارة الخارجية السودانية الخميس، الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن ممثله لديها رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس "شخص غير مرغوب فيه على أراضيها".

وذكرت الوزارة في بيان: "تود وزارة الخارجية الإفادة بأن حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العامّ للأمم المتحدة رسمياً، اليوم الخميس، بإعلام فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة يونيتامس، أنه شخص غير مرغوب فيه، وذلك من تاريخ اليوم".

وفي 26 مايو/أيار الماضي طلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من غوتيريش ترشيح بديل لبيرتس.

وفي يونيو/حزيران 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس"، استجابة لطلب حكومة الخرطوم آنذاك.

وأُنشئَت البعثة بناءً على طلب السودان وفق قرار مجلس الأمن 2524، ووُكلت إليها 4 مهامّ: مساعدة الانتقال السياسي نحو الحكم الديمقراطي، ودعم عمليات السلام وتطبيقها، وبناء السلام وحماية المدنيين بالمناطق المتأثرة بالحرب، علاوة على إسناد مجهودات حشد الدعم الدولي التنموي والإنساني إلى السودان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي يشهد السودان اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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