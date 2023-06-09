نشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوماً رئاسياً أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان fتعيين عدد من المسؤولين في الدولة.

وبموجب المرسوم، أُعيدَ تعيين فخر الدين ألطون في رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة، ومتين قراتلي رئيساً للشؤون الإدارية بالرئاسة، وحسن دوغان السكرتير الخاص بالرئاسة، وإبراهيم شنل رئيس دائرة الاستراتيجية والموازنة، ويونس أرينجي رئيساً لهيئة الرقابة الحكومية.

كما عُين أوغور أونال رئيساً لأرشيف الدولة، وياسين يلدز رئيساً لدائرة القصور الوطنية، وسيف الله حجي مفتي أوغلو أميناً عامّاً لمجلس الأمن القومي، وشهاب كافجي أوغلو رئيساً لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.