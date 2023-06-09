سياسة
1 دقيقة قراءة
الجريدة الرسمية بتركيا تنشر قرارات تعيين مسؤولين في الدولة
نشرت الجريدة الرسمية  أسماء عدد من المسؤولين المعينين في الدولة بموجب مرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان.
الجريدة الرسمية بتركيا تنشر قرارات تعيين مسؤولين في الدولة
أردوغان / صورة: AA
9 يونيو 2023

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوماً رئاسياً أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان fتعيين عدد من المسؤولين في الدولة.

وبموجب المرسوم، أُعيدَ تعيين فخر الدين ألطون في رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة، ومتين قراتلي رئيساً للشؤون الإدارية بالرئاسة، وحسن دوغان السكرتير الخاص بالرئاسة، وإبراهيم شنل رئيس دائرة الاستراتيجية والموازنة، ويونس أرينجي رئيساً لهيئة الرقابة الحكومية.

كما عُين أوغور أونال رئيساً لأرشيف الدولة، وياسين يلدز رئيساً لدائرة القصور الوطنية، وسيف الله حجي مفتي أوغلو أميناً عامّاً لمجلس الأمن القومي، وشهاب كافجي أوغلو رئيساً لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us