تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات الخميس بقصف عمّال إغاثة وأشخاص أُجْلوا في منطقة خيرسون التي تشهد فيضانات، في حين أعلنت موسكو أن قواتها صدّت هجوماً أوكرانيّاً في محور آخر من خط الجبهة.

وتُسابِق طواقم الإغاثة الوقت لإنقاذ أشخاص محاصَرين في منطقة غمرتها مياه نهر دنيبر التي أجبرت آلافاً على النزوح.

والثلاثاء دُمّر سد نوفا كاخوفكا الواقع في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية، وبلغت المساحات التي غمرتها مياهه الخميس 600 كيلومتر مربع.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الخميس منطقة خيرسون التي تشهد فيضانات منذ الثلاثاء، وغمرت المياه عشرات القرى وأجزاء من العاصمة الإقليمية خيرسون.

وجاء في تغريدة لزيلينسكي الذي عاد ناجين في المستشفى: "أشكر عناصر الإنقاذ والمتطوعين! أشكر كل من شارك في هذا العمل!".

بعيد الزيارة أفادت كييف بضربة روسية استهدفت وسط خيرسون وأسفرت عن تسعة جرحى بينهم شرطي وموظفان في جهاز الطوارئ.

وأعلنت السلطات التي أرستها موسكو على الضفة الأخرى لنهر دنيبر والتي تسيطر عليها القوات الروسية، مقتل شخصين ممن أُجْلوا في قصف أوكراني.

وبلغت حصيلة الضحايا الذين قضوا جراء الفيضانات ستة أشخاص، وأعلنت الإدارة المدعومة من موسكو في نوفا كاخوفكا، حيث يقع السد، على مواقع التواصل الاجتماعي، مصرع خمسة أشخاص ونقل 41 شخصاً إلى المستشفيات.

معركة استمرت ساعتين

في سياق آخر أعلنت روسيا الخميس صدّ هجوم للقوات الأوكرانية شارك فيه 1500 جندي في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبا، بعد معركة استمرت ساعتين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "اليوم عند الساعة 1:30 صباحا (22:30.ت.غ) في منطقة زابوريجيا... جرت محاولة لاختراق دفاعاتنا"، مضيفاً: "وُقِف العدوّ وتراجع بعد خسائر فادحة".

وأشار إلى أنّ القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها 150 عربة مدرّعة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنّ قوّاتهم باتت مستعدّة لشنّ هجوم مضاد مرتقب، لكن لن يكون لتوقيت انطلاقه إعلان رسمي.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار إن روسيا تخوض "عمليات دفاعية" قرب بلدة أوريخيف في منطقة زابوريجيا.

دبلوماسيّاً، أبدت جنوب إفريقيا الخميس انفتاحها على استضافة محادثات روسية-أوكرانية، لدى استقبال الرئيس الروسي بعثة سلام إفريقية تسعى لوضع حدّ للنزاع.

والشهر الماضي أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بوتين وزيلينسكي وافقا على استقبال الوفد المكوَّن من ستة أعضاء سيزورون كييف وموسكو.