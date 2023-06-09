أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين البروفيسور الدكتور فخر الدين ألطون رئيساً لدائرة الاتصال بالرئاسة.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا.

وتعليقاً على القرار أعرب ألطون في تغريدة عبر حسابه على تويتر عن شكره للرئيس أردوغان لتوليته مرة أخرى مهمة رئاسة دائرة الاتصال.

وقال: "سنعمل معاً من أجل أهداف مئوية تركيا في ضوء رؤية رئيسنا، سنواصل النضال من أجل الحقيقة. حفظ الله وحدتنا وتكاتفنا دائماً".

والجمعة نشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوماً رئاسياً أصدره الرئيس أردوغان لتعيين عدد من المسؤولين في الدولة.

وبموجب المرسوم، أُعيدَ تعيين فخر الدين ألطون في رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة ومتين قراتلي رئيساً للشؤون الإدارية بالرئاسة، وحسن دوغان السكرتير الخاص بالرئاسة، وإبراهيم شنل رئيس دائرة الاستراتيجية والموازنة، ويوس أرنجي رئيساً لهيئة الرقابة الحكومية.