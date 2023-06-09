قال محام ومصدر مطلع إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات إلى رئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته، أن ترمب يواجه سبع تهم جنائية في القضية الاتحادية.

وتشكل القضية الجنائية، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، انتكاسة قانونية أخرى لترمب فيما يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل. ويواجه ترمب بالفعل قضية جنائية في نيويورك من المقرر أن ينظر فيها القضاء في مارس/آذار.

وقال ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي إنه استُدعى للمثول أمام المحكمة الاتحادية في ميامي يوم الثلاثاء.

وكتب على منصته (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي: "أنا رجل بريء!".

وأحجم المتحدث باسم المستشار الخاص جاك سميث، المسؤول بوزارة العدل الذي يتولى التحقيق، عن التعقيب.

ولا تزال لائحة الاتهام طي الكتمان، وحتى ترمب نفسه لم يطلع بعد على ما فيها. وقال المصدر إن فريق ترمب القانوني أُبلغ بالتهم ضمن استدعاء يأمر الرئيس السابق بالمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء في ميامي.

وقال جيم تراستي محامي ترمب في حديث مع شبكة سي.إن.إن، إن التهم تشمل التآمر والإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة سير العدالة والاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بموجب قانون التجسس.

ولم يتسنَّ لرويترز التأكد بشكل مستقل من التهم التي يواجهها ترمب تحديداً.

وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021. كما نظر جزء من التحقيق فيما إذا كان ترمب أو آخرون سعوْا لعرقلة تحقيقات الحكومة.

وصادر المحققون قبل عام تقريبا نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار الاجو الذي يملكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا. و100 من تلك الوثائق مصنفة سرية.

ودافع ترمب في السابق عن احتفاظه بالوثائق، مشيراً إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيساً. لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.

وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى ترمب، الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية.

وفي أبريل/نيسان، دفع ببراءته في 34 تهمة جنائية تتصل بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بأموال دُفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

محاكمة جديدة بقضية الاغتصاب

في سياق منفصل طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إجراء محاكمة جديدة في الدعوى المدنية التي رفعتها عليه الكاتبة إي. جين كارول وأدانته فيها هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي والتشهير وحكمت لها بتعويض قدره خمسة ملايين دولار.

ووصف محامو ترمب، في وثيقة مقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية، التعويض البالغ مليوني دولار والذي قررته هيئة المحلفين للشق المتعلق بالاعتداء الجنسي بأنه "مبالغ فيه" لأن الهيئة خلصت إلى أن كارول لم تتعرض للاغتصاب وأن السلوك الذي زعمت أنها تعرضت له لم يثبت أنه سبب لها أي ضرر نفسي.

وأضافوا أن التعويض البالغ 2.7 مليون دولار في قضية التشهير "استند إلى مجرد تكهنات".

وقالت روبرتا كابلان محامية كارول في بيان إن دفوع ترمب "واهية". ونفى ترمب، المرشح الجمهوري الأبرز في الحملة الرئاسية لعام 2024، هذه المزاعم وطعن على الحكم.

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها كارول عام 2022 أن ترمب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرجدورف جودمان في نيويورك في منتصف التسعينيات، وشهّر بها بإنكاره حدوث الواقعة. ووصف ترمب مزاعم كارول بأنها "كاذبة".

الانتخابات سبب استهدافه؟

ويقول ترمب إنه ضحية ملاحقة وراءها دوافع سياسية.

وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس زيادة تقدم ترمب على منافسيه الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية منذ اتهامه في قضية نيويورك.

ويقود المستشار الخاص سميث أيضاً تحقيقاً جنائياً ثانياً في محاولات ترمب وأنصاره إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفي مايو/أيار، قررت هيئة محلفين بمحكمة اتحادية في مانهاتن في دعوى مدنية أن عليه دفع تعويض خمسة ملايين دولار إلى إي. جين كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بسبب الاعتداء الجنسي عليها ثم التشهير بها من خلال وصفها بأنها كاذبة.