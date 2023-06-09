أعلنت الاستخبارات التركية القبض على قيادية بارزة في تنظيم PKK/KCK-PYD/YPG الإرهابي في عملية بشمالي سوريا، بالتنسيق مع قيادة "الجيش الوطني السوري" الموجود في المنطقة.

وذكرت مصادر أمنية تركية الجمعة، أن الاستخبارات التركية في منبج بريف حلب شمال سوريا رصدت تحركات الإرهابية المدعوة هيلين إيشنمه (نجلة محمد وديلبر، المولودة في منطقة هازرو بديار بكر في 10 ديسمبر/كانون الأول 1994، ورقم هويتها 20560785902)، المعروفة بالاسم الحركي "ستيرك/ أمارا / آمد/ سنا" في عملية استخباراتية محكمة في أثناء محاولتها العبور إلى الأراضي التركية.

وأضافت المصادر أن عناصر أمنية تابعة للجيش الوطني السوري ألقت القبض على الإرهابية بعد تلقيها معلومات استخباراتية من الاستخبارات التركية، وسلّمتها إليه.

وسُلّمت الإرهابية التي انضمت إلى التنظيم الإرهابي عام 2016، إلى قوات الأمن لمحاكمتها بموجب مذكرة اعتقال صدرت في حقها من محكمة ديار بكر عام 2017 بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح.