قالت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخراً "نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة".

جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة، ليلة الخميس-الجمعة، ووصل إلى الأناضول نسخة عنه.

والثلاثاء، أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على تلك القوانين" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلاً في البلاد.

وفي هذا الإطار، قالت اللجنة "نؤكد صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين الانتخابية بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع".

وقالت: "عملنا استناداً إلى الإعلان الدستوري وتعديله الثالث عشر، وما توصلنا إليه يعد نهائياً وملزماً لمجلس النواب لإصداره دون تعديل".

وأكدت اللجنة أن "القوانين الانتخابية التي أنجزتها تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد".

كما أوضحت اللجنة أن "القوانين صيغت بتوافق تام وبصياغة مرنة ولن تكون نصوصها ملبية لطموحات كل طرف وحده، وهذه سمة التشريعات التي تسن بعد النزاعات".

وعن قانون انتخاب مجلس الأمة، قالت اللجنة إنه "يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب المقبل".

وأضافت: "قانون مجلس الأمة يحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص".

ووفق اللجنة، فإن "قانون مجلس الأمة اعتمد مبدأ التوسع في العمل السياسي لكل المدن والقرى".

وأشارت إلى أن "جميع القوانين جرت بحضور أحد خبراء البعثة الأممية وبالتشاور المستمر مع مفوضية الانتخابات".

وبينت أنها "لن تلتفت إلى الأصوات المحبطة التي تسعى لإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية".

وختمت قائلة: "نعكف الآن على إرسال القوانين (قانون انتخاب مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة) إلى مجلس النواب ليصدرهما رسمياً ثم تحال إلى مفوضية الانتخابات، لتبدأ تحضير التنفيذ على أرض الواقع".

ورغم توقيع أعضاء اللجنة على القوانين المنجزة، الثلاثاء، فإن رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقّعا عليها كما كان مقرراً وذلك رغم وجودهما، وسط أنباء عن عدم رضاهما عن المخرجات.

وعقب ذلك، قال المشري عبر حسابه بتويتر "على الرغم أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً (إلا أننا) نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".

والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي في بيان "لجنة (6+6) إلى الاستمرار في معالجة النقاط الخلافية بإعداد القوانين الانتخابية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام".

والأحد، أعلن 54 عضواً بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب "العدالة والبناء"، في بيانات منفصلة، "رفضهم لتلك المخرجات".

في المقابل، إن 14 حزباً سياسياً ليبياً من شرق وغرب البلاد أعلنوا ترحيبهم بأعمال لجنة (6+6)، وذلك في بيانات منفصلة الإثنين.

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وُضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسَين كلُفت اللجنة إعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.