صرح المدير العامّ للغابات في تركيا بكير قاراجا باي بأن فرقه قللت وقت الاستجابة للحرائق من 40 دقيقة عام 2003 إلى 11 دقيقة عام 2022.

وأوضح قاراجا باي في تصريح للأناضول إجراء الاستثمارات اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتخفيض مدة الاستجابة للحرائق إلى 10 دقائق في غضون سنوات.

استراتيجيات تحسين الخدمة

وذكر أن إدارة الغابات لديها ثلاث استراتيجيات رئيسية في مكافحة حرائق الغابات.

الأولى هي التوعية والتدريب قبل الحريق، والثانية هي الأنشطة والأعمال الواجبة في أثناء الحريق، وآخرها إعادة تأهيل وتشجير المناطق المحترقة.

وتابع: "لقد أنجزنا كل الأعمال الواجبة قبل الحريق حتى الآن. أجرينا دورات تدريبية لتجديد المعلومات لنحو 22 ألفاً من أصل 44 ألف موظف لدينا ممن يشاركون في أنشطة إخماد الحرائق".

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك قدمنا ​​تدريبات تحذيرية وتثقيفية حول حرائق الغابات لـ72 ألف قروي يعيشون في 4500 قرية حرجية، ولنحو 6 آلاف راعٍ ومربي نحل".

وأكد قاراجا باي أن أهم هذه الأنشطة يتمثل في تأهيل الطلاب، وقال: "وصلنا العام الحالي إلى 8 آلاف و600 طالب، وقدمنا تدريباً حول ما يجب لغرس حب الغابات وحمايتها".

وأشار إلى أنهم اهتموا بنشاط آخر هو "مشاريع المتطوعين"، مبيناً أن أعداد المتطوعين الراغبين في مساعدة فرقنا في مكافحة حرائق الغابات في ازدياد سنوياً.

وأضاف: "وصل العدد إلى 120 ألف شخص، إذ كنا استهدفنا الوصول إلى 100 ألف بحلول نهاية 2022، وقدمنا ​​التدريب لهؤلاء في نطاق "تدريب المتطوعين على حرائق الغابات" حتى يكونوا مستعدين لحريق محتمل".

مشروع "منشأة الغابات المقاومة"

ولفت إلى أن أحد الإجراءات قبل أي حريق هو "مشروع منشأة الغابات المقاومة للحرائق".

وأردف: " في إطار المشروع زُرعَت أشجار مقاومة للحرارة لمنع انتشار ألسنة النيران في أي حرائق محتمَلة بين المناطق الغابية والأراضي الزراعية والمناطق السكنية في 22 ألفاً و600 قرية في عموم البلاد".

وأكّد أهمية تمهيد الطرق لضمان السرعة والفاعلية في عملية الاستجابة للحرائق، مشيراً إلى وجود ما مجموعه 340 ألف كيلومتر من أعمال الطرق الحرجية المخطط لها في الغابة.

وذكر أن 230 كيلومتراً من الطرق أُنشئَت، لافتاً إلى خطة لإنشاء 5 آلاف و500 كيلومتر إضافية خلال العام الجاري.

أبراج مراقبة الحرائق

وحول العمل في أبراج مراقبة الحرائق، أوضح قاراجا باي أنه للكشف المبكّر عن حرائق الغابات حُوّلَ 184 من أصل 776 برج مراقبة تقليدياً إلى "أبراج ذكية" مزودة بـ324 نظام كاميرا.

وذكر أن أنظمة الكاميرات المزودة بها الأبراج تتعرف على الحريق أولاً ثم تحذر الموظفين في المنطقة بشكل مسموع ومرئي.

وأوضح أن الحريق المحذَّر منه أو المكتشَف يُستجاب له بأسرع ما يمكن عبر فرق الاستجابة السريعة في 1357 نقطة.