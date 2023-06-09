سياسة
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جدة.. اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان على هدنة 24 ساعة
أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، على أن تبدأ الهدنة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح العاشر من يونيو/حزيران الجاري بتوقيت الخرطوم.
جدة.. اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان على هدنة 24 ساعة
الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان يتفقان على هدنة 24 ساعة / صورة: Reuters
9 يونيو 2023

اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجمعة، على وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.

جاء ذلك حسب ما أعلنته الرياض وواشنطن اللتان ترعيان محادثات مباشرة بينهما في جدة منذ الشهر الماضي، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وحسب البيان "تعلن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء السودان لمدة 24 ساعة".

وستبدأ الهدنة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح العاشر من يونيو/حزيران الجاري بتوقيت الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي يشهد السودان اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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