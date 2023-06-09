سياسة
1 دقيقة قراءة
رئيس هيئة الأركان الروسية: موسكو ستواصل تعزيز تعاونها العسكري مع بكين
أشار فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية إلى أن روسيا والصين ستواصلان التوسع في تعاونهما العسكري، حسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".
رئيس هيئة الأركان الروسية: موسكو ستواصل تعزيز تعاونها العسكري مع بكين
التعاون العسكري بين روسيا والصين يتواصل، حسب "تاس" / صورة: Reuters
9 يونيو 2023

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة عن فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية قوله إن روسيا والصين ستواصلان التوسع في تعاونهما العسكري.

وذكرت الوكالة أن جيراسيموف دعا نظيره الصيني إلى زيارة روسيا.

ونسبت إلى جيراسيموف القول: "ينبغي أن يظل تقليد التدريب المشترك على العمليات والقتال بين القوات المسلحة الروسية والصينية جانباً مهماً من الأنشطة القادمة".

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن ليو جين لي رئيس هيئة الأركان المشتركة باللجنة العسكرية المركزية الصينية أجرى محادثات اليوم الجمعة مع جيراسيموف عبر رابط فيديو.

وأضافت الوزارة أن جين لي وجيراسيموف تبادلا الرؤى حول التوسع في التعاون بين الجيشين.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مدعوة إلى المشاركة في تدريب عسكري من تنظيم الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us