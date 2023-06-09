نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة عن فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية قوله إن روسيا والصين ستواصلان التوسع في تعاونهما العسكري.

وذكرت الوكالة أن جيراسيموف دعا نظيره الصيني إلى زيارة روسيا.

ونسبت إلى جيراسيموف القول: "ينبغي أن يظل تقليد التدريب المشترك على العمليات والقتال بين القوات المسلحة الروسية والصينية جانباً مهماً من الأنشطة القادمة".

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن ليو جين لي رئيس هيئة الأركان المشتركة باللجنة العسكرية المركزية الصينية أجرى محادثات اليوم الجمعة مع جيراسيموف عبر رابط فيديو.

وأضافت الوزارة أن جين لي وجيراسيموف تبادلا الرؤى حول التوسع في التعاون بين الجيشين.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مدعوة إلى المشاركة في تدريب عسكري من تنظيم الصين.