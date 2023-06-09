بلغت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات 3.3 مليار دولار في أول 5 شهور من العام الحالي.

ووصلت الصادرات التركية في الـ12 شهراً الأخيرة إلى 254.4 مليار دولار.

ووفقاً لمعطيات مجلس المصدّرين، وصلت قيمة صادرات قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات إلى 3 مليارات و318 مليون دولار خلال الفترة من شهر يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2023.

وغطّت صادرات تركيا من هذا القطاع 202 بلد، واحتل العراق المرتبة الأولى في الدول المستوردة بقيمة بلغت 401 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثانية إسرائيل بـ172.7 مليون دولار، فيما جاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ179 مليون دولار، وألمانيا بـ147.1 مليون دولار.

فيما استوردت إيران بقيمة 131 مليون دولار و ليبيا بـ120.4 مليون دولار.