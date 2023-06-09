سياسة
3 دقيقة قراءة
بوتين يؤكد فشل الهجوم الأوكراني وكييف تلتزم الصمت
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد الذي تعدّ له أوكرانيا منذ أشهر بدأ  على الجبهة، فيما تلتزم كييف الصمت حتى الآن، وسط معارك طاحنة يشهدها جنوب أوكرانيا.
بوتين يؤكد فشل الهجوم الأوكراني وكييف تلتزم الصمت
جنود أوكرانيون يستريحون في خندق على خط المواجهة بالقرب من كريمينا بمنطقة لوغانسك / صورة: AP
9 يونيو 2023

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الهجوم المضاد الذي تعدّ له أوكرانيا منذ أشهر "بدأ" على الجبهة، فيما تلتزم كييف الصمت حتى الآن، وسط معارك طاحنة يشهدها جنوب أوكرانيا.

وقال بوتين: "يمكننا أن نؤكد تماماً أن هذا الهجوم بدأ"، مضيفاً أن "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة رغم امتلاكها قدرات هجومية"، مشدداً على أن الرد الروسي "سيستند على هذه الخلاصة".

كما أعلن الرئيس الروسي أن بلاده ستبدأ بنشر أسلحة نووية في يوليو/تموز المقبل، فور الانتهاء من تجهيز المنشآت الخاصة بها في 7 و8 من الشهر ذاته.

وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمدينة سوتشي الروسية، إن الوضع الأمني بين البلدين "مستقر"، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إعداد المنشآت الخاصة بالأسلحة النووية.

وأكد أن كل الاتفاقيات بين البلدين "تسير وفق المخطط".

وفي وقت سابق اليوم، قال المسؤول الروسي في منطقة روفوغ، فلاديمير، إن "معارك طاحنة اندلعت بين القوات الروسية والأوكرانية"، فيما أعلن الجيش الروسي صدّ عدة هجمات في جنوب أوكرانيا.

من جانبه، وصف مراسل التليفزيون الروسي العام، ألكسندر سلادكوف، الجبهة بأنها "تشهد معارك طويلة وقاسية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن القوات الروسية "صامدة وما زالت تحافظ على الجبهة".

يأتي ذلك عقب يوم واحد من إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، صدّ قواته هجوماً أوكرانياً في منطقة زابوريجيا.

ووسط ذلك، ما زالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، تلتزم الصمت بشأن استراتيجيتها العسكرية في تلك المرحلة، فيما أصبح جيشها مجهزّاً بمعدات غربية حديثة.

ويبدو أنّ أوكرانيا كانت تختبر المواقع الروسية على طول خط المواجهة، من الجنوب إلى الشرق، فيما يرى الخبراء أنّها وسيلة للحفاظ على حالة عدم اليقين قبل محاولة هجوم حاسم لاستعادة جميع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014.

ومنذ أسابيع، تواجه روسيا هجمات متزايدة من المسيّرات، التي تلقي موسكو باللوم فيها على القوات الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us