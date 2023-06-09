سياسة
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تركيا.. حفيظة أركان تتسلّم مهامها رئيسة للبنك المركزي
استلمت الدكتورة حفيظة غاية أركان مهامها رئيسةً للبنك المركزي بعد إجراء مراسم الاستلام والتسليم مع سلفها شهاب قاوجي أوغلو، الذي عُيّن رئيساً لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
تركيا.. حفيظة أركان تتسلّم مهامها رئيسة للبنك المركزي
رئيسة البنك المركزي الجديدة الدكتورة حفيظة أركان مع سلفها شهاب قاوجي أوغلو / صورة: AA
9 يونيو 2023

بدأت الدكتورة حفيظة غاية أركان اليوم الجمعة مهامها رئيسةً للبنك المركزي التركي، بعد إجراء مراسم الاستلام والتسليم مع سلفها شهاب قاوجي أوغلو.

وفي مراسم تسليم رسمية، قالت أركان لسلفها "توليتم قيادة مرحلة صعبة مع فريقكم، شكراً لجهودكم المضنية".

وأضافت: "بالنيابة عن بلادنا وموظفي مصرفنا المركزي، أود أن تدركوا بأننا سنتذكر بامتنان دعمكم وجهودكم وخدماتكم".

بدوره، أعرب قاوجي أوغلو، الذي عُيّن رئيساً لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، عن تمنياته لأركان بدوام نجاحها من أجل تركيا.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، مرسوماً رئاسياً بتعيين أركان رئيسة للبنك المركزي التركي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

حفيظة غاية أركان من مواليد مدينة إسطنبول عام 1982، وتخرجت في جامعة البسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، ونالت درجة الدكتوراة في مجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برنستون في الولايات المتحدة

وتتمتع أركان بخبرة معتبرة في مجال الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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