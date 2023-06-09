سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكومة الصينية تدعو الدول الأوروبية إلى عدم إقامة علاقات رسمية مع تايوان
حثّت الصين الدول الأوروبية على عدم إجراء أي محادثات رسمية مع تايوان أو دعم "قوات الاستقلال" قبل رحلة مزمعة لوزير الخارجية التايواني جوزيف وو إلى القارة الأوروبية في الأسبوع المقبل.
الحكومة الصينية تدعو الدول الأوروبية إلى عدم إقامة علاقات رسمية مع تايوان
الصين تحثّ أوروبا على عدم إقامة علاقات رسمية مع تايوان / صورة: Reuters
9 يونيو 2023

دعت الحكومة الصينية الدول الأوربية اليوم الجمعة إلى تجنّب أي محادثات رسمية مع تايوان أو تقديم أي دعم لـ"قوات الاستقلال" وذلك قبل رحلة مخططة لوزير الخارجية التايواني جوزيف وو إلى أوروبا الأسبوع المقبل.

وصرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أنه من المقرر أن يزور وو العاصمة التشيكية براغ، مؤكداً أنه لا يتوقع أن تتغيّر سياسات المسؤولين التشيكيين تجاه تايوان في الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن يلقي خطاباً خلال حدث تنظمه مؤسسة بحثية في براغ، بعد كلمة للرئيس التشيكي بيتر بافل مباشرة، بينما لم تؤكد حتى هذه اللحظة حكومة تايوان زيارة وو إلى أووربا.

على حين أشار ليبافسكي أنه " جرى إبلاغه" بزيارة وو إلى براغ.

وأكد ليبافسكي سياسة الحكومة التشيكية تجاه تايوان، موضحاً أنه سيكون مسافراً في أثناء الزيارة.

ولا تحتفظ جمهورية التشيك بأي علاقات دبلوماسية مع تايوان، مقتصرة على العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وصرح وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي أن تايوان ليس لديها وزير للخارجية، مضيفاً أن لديها "رئيساً للإدارة المحلية للشؤون الخارجية بالمنطقة". وذكر وانغ أن مبدأ "صين واحدة" شرط رئيسي وأساس سياسي للصين لتنمية علاقات "ودية" مع جميع دول العالم.

وحث ون بين الجانب الأوروبي على فهم جوهر قضية تايوان والحفاظ على الالتزامات الرسمية تجاه الصين بخصوص مبدأ ‘صين واحدة‘. كما جدّد الدعوة بعدم دعم قوات استقلال تايوان وعدم إجراء محادثات رسمية مع تايوان تحت أي مسمى".

ولا تملك تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، أي صلات دبلوماسية رسمية بأي دولة أوروبية عدا الفاتيكان. وتستنكر بكين باستمرار أي شكل من أشكال التواصل بين المسؤولين التايوانيين والأجانب، وتعدّه تشجيعاً على الاعتراف الدولي بوضع تايوان كدولة منفصلة عن الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us