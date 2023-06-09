دعت الحكومة الصينية الدول الأوربية اليوم الجمعة إلى تجنّب أي محادثات رسمية مع تايوان أو تقديم أي دعم لـ"قوات الاستقلال" وذلك قبل رحلة مخططة لوزير الخارجية التايواني جوزيف وو إلى أوروبا الأسبوع المقبل.

وصرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أنه من المقرر أن يزور وو العاصمة التشيكية براغ، مؤكداً أنه لا يتوقع أن تتغيّر سياسات المسؤولين التشيكيين تجاه تايوان في الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن يلقي خطاباً خلال حدث تنظمه مؤسسة بحثية في براغ، بعد كلمة للرئيس التشيكي بيتر بافل مباشرة، بينما لم تؤكد حتى هذه اللحظة حكومة تايوان زيارة وو إلى أووربا.

على حين أشار ليبافسكي أنه " جرى إبلاغه" بزيارة وو إلى براغ.

وأكد ليبافسكي سياسة الحكومة التشيكية تجاه تايوان، موضحاً أنه سيكون مسافراً في أثناء الزيارة.

ولا تحتفظ جمهورية التشيك بأي علاقات دبلوماسية مع تايوان، مقتصرة على العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وصرح وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي أن تايوان ليس لديها وزير للخارجية، مضيفاً أن لديها "رئيساً للإدارة المحلية للشؤون الخارجية بالمنطقة". وذكر وانغ أن مبدأ "صين واحدة" شرط رئيسي وأساس سياسي للصين لتنمية علاقات "ودية" مع جميع دول العالم.

وحث ون بين الجانب الأوروبي على فهم جوهر قضية تايوان والحفاظ على الالتزامات الرسمية تجاه الصين بخصوص مبدأ ‘صين واحدة‘. كما جدّد الدعوة بعدم دعم قوات استقلال تايوان وعدم إجراء محادثات رسمية مع تايوان تحت أي مسمى".

ولا تملك تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، أي صلات دبلوماسية رسمية بأي دولة أوروبية عدا الفاتيكان. وتستنكر بكين باستمرار أي شكل من أشكال التواصل بين المسؤولين التايوانيين والأجانب، وتعدّه تشجيعاً على الاعتراف الدولي بوضع تايوان كدولة منفصلة عن الصين.