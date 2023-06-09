وافقت قوات الدعم السريع اليوم الجمعة على مبادرة الوساطة السعودية الأمريكية والالتزام بهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة.

جاء ذلك في بيان صدر عن القوات أكدت فيه "التزامها التام بوقف إطلاق النار في هذا اليوم بما يخدم أغراض الهدنة وفي مقدمتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين".

وأعربت قوات الدعم السريع عن أملها في أن "يلتزم الجيش الهدنة وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية".

وتأتي موافقة قوات الدعم السريع بعد أيام من إعلان الجيش السوداني موافقته على المبادرة السعودية الامريكية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، اتفاق الجيش السوداني و"الدعم السريع" على وقف لإطلاق النار بأنحاء البلاد كافة لمدة 24 ساعة يبدأ السبت، وفق بيان نقلته وزارة الخارجية السعودية.

ووفق البيان السعودي، ستبدأ الهدنة "اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو/حزيران بتوقيت الخرطوم".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء في إحدى أفقر دول العالم.