سياسة
2 دقيقة قراءة
"الناتو" يعلن تورّط مجموعات إجرامية في تظاهرات كوسوفو
كشفت بعثة حفظ السلام الدولية "كفور" التابعة لحلف "الناتو" في كوسوفو، أن ثمة مجموعات إجرامية متورطة في التظاهرات التي شهدتها البلاد.
"الناتو" يعلن تورّط مجموعات إجرامية في تظاهرات كوسوفو
شهدت الأيام الأخيرة احتجاجات نظمّها الصرب المحليون شمال كوسوفو، لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات وبدء مهامهم./ صورة: Reuters
9 يونيو 2023

كشفت بعثة حفظ السلام الدولية "كفور" التابعة لحلف "الناتو" في كوسوفو، أن هناك مجموعات إجرامية متورطة في التظاهرات التي شهدتها البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدث قوات "كفور"، العقيد أندريا جالييني، الجمعة، للحديث عن المظاهرات التي شهدتها بلدة زفيتشان، وتخللتها أعمال عنف يوم 29 مايو/أيار الماضي.

وشهدت الأيام الأخيرة، احتجاجات نظّمها الصرب المحليون شمال كوسوفو، لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات وبدء مهامهم.

وشدد جالييني على ضرورة تحميل الجانبين المسؤولية عن أحداث العنف؛ "لأن أحدهما اتخذ قراراً دون النظر إلى المستوى الأمني، والآخر لم يحرّك ساكناً إزاء أعمال العنف التي تخللت المظاهرات"، وفق قوله.

وذكر أن العديد من جنود البعثة تعرّضوا لإصابات جراء الحجارة والمتفجرات المصنوعة يدوياً والأسلحة التي استخدمت خلال المظاهرات.

وأضاف: "كان واضحاً أن الناس يحاولون الهتاف والاحتجاج بطريقة سلمية، ولكن كان من الواضح أيضاً أن مجموعات إجرامية كانت تختبئ وراءهم، فقط من أجل مهاجمة قوات كفور".

وعلى جانب آخر، لفت جالييني إلى تمركز كتيبة كوماندوز تابعة للجيش التركي في كوسوفو اعتباراً من 5 يونيو/حزيران الجاري، وأنها حالياً تندمج وتتدرب مع الوحدات الأخرى.

وأكد أن الكتيبة التركية المكونة من نحو 500 جندي سيجري نشرها لمنع تصاعد التوتر، وأنها ستنتشر في الشمال أو أماكن أخرى عند اقتضاء الحاجة.

وقد هدأ الوضع في شمال كوسوفو على الصعيد الأمني، وفق جالييني.

والأحد، أعرب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، عن ترحيبه بقرار تركيا إرسال قوات إضافية إلى بعثة الحلف في كوسوفو.

وكوسوفو، التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، انفصلت عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها في 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us