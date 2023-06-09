كشفت بعثة حفظ السلام الدولية "كفور" التابعة لحلف "الناتو" في كوسوفو، أن هناك مجموعات إجرامية متورطة في التظاهرات التي شهدتها البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدث قوات "كفور"، العقيد أندريا جالييني، الجمعة، للحديث عن المظاهرات التي شهدتها بلدة زفيتشان، وتخللتها أعمال عنف يوم 29 مايو/أيار الماضي.

وشهدت الأيام الأخيرة، احتجاجات نظّمها الصرب المحليون شمال كوسوفو، لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات وبدء مهامهم.

وشدد جالييني على ضرورة تحميل الجانبين المسؤولية عن أحداث العنف؛ "لأن أحدهما اتخذ قراراً دون النظر إلى المستوى الأمني، والآخر لم يحرّك ساكناً إزاء أعمال العنف التي تخللت المظاهرات"، وفق قوله.

وذكر أن العديد من جنود البعثة تعرّضوا لإصابات جراء الحجارة والمتفجرات المصنوعة يدوياً والأسلحة التي استخدمت خلال المظاهرات.

وأضاف: "كان واضحاً أن الناس يحاولون الهتاف والاحتجاج بطريقة سلمية، ولكن كان من الواضح أيضاً أن مجموعات إجرامية كانت تختبئ وراءهم، فقط من أجل مهاجمة قوات كفور".

وعلى جانب آخر، لفت جالييني إلى تمركز كتيبة كوماندوز تابعة للجيش التركي في كوسوفو اعتباراً من 5 يونيو/حزيران الجاري، وأنها حالياً تندمج وتتدرب مع الوحدات الأخرى.

وأكد أن الكتيبة التركية المكونة من نحو 500 جندي سيجري نشرها لمنع تصاعد التوتر، وأنها ستنتشر في الشمال أو أماكن أخرى عند اقتضاء الحاجة.

وقد هدأ الوضع في شمال كوسوفو على الصعيد الأمني، وفق جالييني.

والأحد، أعرب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، عن ترحيبه بقرار تركيا إرسال قوات إضافية إلى بعثة الحلف في كوسوفو.

وكوسوفو، التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، انفصلت عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها في 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.