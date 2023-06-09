سياسة
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تفجيران انتحاريان بمطعم شمالي مقديشو
وقع تفجيران انتحاريان، عند مدخل مطعم مطلّ على ساحل ليدو، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى حتى الآن.
تفجيران انتحاريان بمطعم شمالي مقديشو
يرتاد المطعم الذي تعرض للتفجير مدنيون ومسؤولون حكوميون / صورة: AFP 
9 يونيو 2023

وقع تفجيران انتحاريان، الجمعة، عند مدخل مطعم مطلّ على ساحل ليدو، شمالي العاصمة الصومالية مقديشو.

ويُعتقد أن التفجيرين نفذّهما انتحاريان فجّرا نفسيهما عند مدخل مطعم "بيرول بيج"، وفق مصدر أمني، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى حتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش.

واندلعت اشتباكات عنيفة عقب التفجيرين داخل المطعم، بين حراسه وعناصر من حركة "الشباب" اقتحمت المكان، وفق شهود عيان نقلاً عن وكالة الأناضول.

ويرتاد المطعم الذي تعرض للتفجير مدنيون ومسؤولون حكوميون.

ويشنّ الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد "الشباب" بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس حسن شيخ محمود حرباً شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس/آب 2022.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة "الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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