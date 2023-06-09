يستعد حلف شمال الأطلسي "ناتو" لإجراء مناورات جوية هي الأكبر في تاريخه، بمشاركة 250 طائرة من 25 دولة، بما في ذلك القوات الجوية التركية.

وتتأهب ألمانيا لاحتضان مناورات الدفاع الجوي "Air Defender 2023"، التي سيجريها حلف الناتو بين 12 و23 يونيو/ حزيران الجاري.

وحظيت طائرات "F16" ووحدات تابعة للقوات الجوية التركية باهتمام إعلامي كبير خلال التعريف بالمناورات بقاعدة جاغيل الجوية شمالي ألمانيا.

وقال العقيد أرسين أوزمن، قائد سرب "F16" التركية، إنهم سيضطلعون بالمهام الموكلة إليهم باعتبار تركيا عضوا فعالاً وقوياً بحلف الناتو.

وأكد أوزمن في تصريحات صحفية، أهمية مناورات "Air Defender 2023" التي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ الناتو وتهدف إلى تعزيز التعاون.