سياسة
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فيدان يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في أنقرة
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في العاصمة أنقرة، وأكد خلال اللقاء أن أولوية تركيا في ليبيا هي إحلال السلام والاستقرار الدائمين.
فيدان يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في أنقرة
أنقرة.. فيدان يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي. / صورة: AA
10 يونيو 2023

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في العاصمة أنقرة.

وأكد فيدان خلال اللقاء أن أولوية تركيا الرئيسية في ليبيا هي إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وفق تغريدة نشرتها الخارجية التركية.

من جانبه أفاد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي بأن لقاء المشري مع فيدان "نوقشت فيه عدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك".

وبحث الجانبان "مخرجات اللجنة المشتركة 6+6 والممثلة لمجلسي النواب والدولة لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية"، وفق البيان.

وفي اللقاء جدّد المشري التهنئة للرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وللوزير فيدان بتوليه قيادة وزارة الخارجية.

وأكد الوزير التركي "دعم الجهود نحو استحقاق انتخابي حر وشفاف في أقرب الآجال"، وفق البيان الليبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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