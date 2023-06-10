سياسة
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بقيمة 2.1 مليار دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مُعَدّات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة 2.1 مليار دولار، إلى جانب دعم أنشطة التدريب والصيانة، حسب وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).
بقيمة 2.1 مليار دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا
المساعدات الجديدة تشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت. / صورة: AA
10 يونيو 2023

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مُعَدّات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة 2.1 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان على موقعها الإلكتروني إنّ "هذه الخطوة تؤكد استمرار التزام كل من القدرات الحاسمة لأوكرانيا على المدى القريب، والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".

وتشمل المساعدات الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ "هوك"، وقذائف مدفعية عيار 105 مم و203 مم.

هذا بالإضافة إلى أنظمة "بوما" الجوية غير المأهولة (طائرات مسيرة) وذخائر لنظام الصواريخ الموجهة بالليزر، إلى جانب دعم أنشطة التدريب والصيانة، حسب البيان نفسه.

كما ستواصل الولايات المتحدة دعمها للتدريب، وكذلك أنشطة الصيانة والدعم للقوات الأوكرانية.

واختتم البنتاغون حديثه بالقول إنّ "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات لتلبية احتياجاتها الفورية في ميدان المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية طويلة المدى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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