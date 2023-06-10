أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها قبلت طلبات من 32 دولة عضواً في الأمم المتحدة للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

وقالت الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، في بيان، إنها "قرّرت قبول طلبات المشاركة المقدمة من 32 دولة في القضية المتعلقة بادّعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وإلى جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي فإنّ دولاً مثل المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا هي أيضاً من بين البلدان التي جرى قبول طلبات مشاركتها، وفقاً للبيان.

وطلبت المحكمة من الدول (لم تذكرها كلها) التي قبلت طلباتها بالمشاركة في القضية تقديم ملاحظات مكتوبة بحلول 5 يوليو/تموز المقبل.

وقدّمت أوكرانيا في 26 فبراير/شباط الماضي دعوى ضد روسيا بشأن "نزاع" حول تفسير وتطبيق وتنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي 18 مارس/آذار 2022 رفضت موسكو أمراً أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف حينها: "لا يمكننا أن نولي هذا الحكم أي اهتمام".

وأضاف بيسكوف: "موسكو لا يمكن أن تتفق مع أمر المحكمة، ولن تأخذه في الحسبان".