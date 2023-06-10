قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت إنّ المحققين الألمان يفحصون أدلة تشير إلى أن فريقاً من المخربين استخدم بولندا قاعدة عمليات لإلحاق أضرار بخطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المحققين الألمان وضعوا تصوراً كاملاً لرحلة استغرقت أسبوعين لليخت أندروميدا، وهو يخت أبيض اللون طوله 15 متراً يُشتبه في تورطه في الإضرار بخطوط الأنابيب التي تنقل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وحسب الصحيفة، أشار المحققون إلى أن اليخت انحرف عن وجهته في المياه البولندية، وذلك استناداً إلى بيانات من أجهزة الإرسال والملاحة في أندروميدا، وكذلك بيانات الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، وحسابات جي ميل "وعينات حمض نووي (دي إن إيه) كانت على متنه، وقد حاولت ألمانيا مطابقتها مع الحمض النووي لجندي أوكراني واحد على الأقل".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة علمت بخطة أوكرانية لمهاجمة خطوط الأنابيب قبل ثلاثة أشهُر من وقوع انفجارات تحت المياه ألحقت بها أضراراً.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء لوسائل إعلام ألمانية إنّ أوكرانيا لم تهاجم خطوط أنابيب نورد ستريم.

ووقعت الانفجارات في المنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمارك، ويقول البلَدان إنّ التفجيرات كانت متعمدة لكن لم يحدّدا المسؤولين عنها بعد.

وقالت وسائل إعلام ألمانية في مارس/آذار إنّ هناك احتمالاً بضلوع يخت تابع لشركة مقرها بولندا مملوكة لأوكرانيين في الهجوم.