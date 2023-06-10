سياسة
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شاهد | العثور على أربعة أطفال بعد 40 يوماً من تحطم طائرتهم بأدغال كولومبيا
عُثِر على 4 أطفال نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلّهم قبل أربعين يوماً في أدغال كولومبيا، وفقاً لما أعلنه الرئيس غوستافو بيترو الجمعة في تغريدة على تويتر. ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة 13 عاماً، وأصغرهم سنة واحدة.
شاهد | العثور على أربعة أطفال بعد 40 يوماً من تحطم طائرتهم بأدغال كولومبيا
قالت وزارة الدفاع الكولومبية إنّ فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمّت على الفور بالأطفال الأربعة". / صورة: AFP
10 يونيو 2023

عُثِر على أربعة أطفال نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلّهم قبل أربعين يوماً، أحياء في أدغال كولومبيا، وفقاً لما أعلنه الرئيس غوستافو بيترو الجمعة في تغريدة على تويتر.

وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدته التي أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة: "عُثِر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يوماً أحياء".

ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة من العمر 13 عاماً، وأصغرهم سنة واحدة.

وقال جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا لوكالة الصحافة الفرنسية: "نعم، عُثِر عليهم"، موضحاً أن "هنري غيهيرو أحد أفراد قبائل السكان الأصليين في أراراكوارا عثر عليهم، وكان يبحث عنهم منذ البداية".

والأطفال ينتمون إلى قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" كانت تقلّهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من مايو/أيار. وقُتِل البالغون الثلاثة وعُثِر على جثثهم في مكان الحادث.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إنّ فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمّت على الفور بالأطفال الأربعة" الذين عُثِر عليهم على بُعد نحو خمسة كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة، حسب الجيش.

ونُقلت ليسلي (13 عاماً) وسوليني (تسعة أعوام) وتيان نورييل (أربعة أعوام) وكريستين (عام واحد)، مساء الجمعة، من الأدغال بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري (285 كلم جنوب شرق بوغوتا) ، كما ظهر في لقطات بثتها الوزارة.

ويُفترض أن يُنقلوا مجدداً إلى بوغوتا بطائرة طبية لإدخالهم إلى مستشفى عسكري.

وقال الرئيس بيترو للصحفيين: "إنهم ضعفاء ويجب أن يخضعوا لفحوص طبية".

وكان أكثر من مئة جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات السكان الأصليين يبحثون عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا منذ العثور على حطام طائرتهم وسط نباتات كثيفة.

وأُعلن في 17مايو/أيار العثور عليهم قبل أن ينفي الرئيس الكولومبي النبأ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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