يتوجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نهاية الأسبوع المقبل إلى الصين في زيارة كانت قد أُرجئت في فبراير/شباط الماضي على أثر توغّل منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة، وفقاً لما أعلنه مسؤولون أمريكيون الجمعة.

وسيصل بلينكن في 18 يونيو/حزيران إلى بكين، حسب مسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم. وأوضحوا أنها ستكون أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أمريكي كبير للصين منذ زيارة سلفه مايك بومبيو في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن الزيارة رسمياً.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي صرح مؤخراً بأن واشنطن ستعلن "في مستقبل قريب" عن سفر مسؤولين أمريكيين، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

والتقى الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، للمرة الأولى منذ تولي بايدن مهامه في الولايات المتحدة. واتفقا خلال اللقاء على التعاون في عدد من القضايا.

لكن العلاقات بين البلدين توترت مجدداً في فبراير بعد تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الأراضي الأمريكية في ما اعتبرته واشنطن عملاً تجسسياً. وألغى بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.

مع ذلك سعى الجانبان مؤخراً إلى التهدئة، لا سيما خلال اجتماع مغلق في مايو/أيار في فيينا بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي.

لكن التوتر ما زال مستمراً بين البلدين بشأن قضايا تايوان ومطالب الصين بالسيادة على أجزاء واسعة من بحر الصين أو حتى قضية الرقائق الإلكترونية الاستراتيجية.