سياسة
3 دقيقة قراءة
صور| متحف كول تبة يستعدّ لاستقبال الزوار بمقتنيات تضم 25 ألف قطعة أثرية
يستعدّ متحف كول تبة (تل الرماد) الذي لا يزال قيد الإنشاء بولاية قيصري التركية لعرض ما يقرب من 25 ألف قطعة أثرية يرجع تاريخها إلى نحو 6 آلاف عام، فيما يضم قسماً تبلغ مساحته نحو 3 آلاف و500 متر مربع، جرى نحته في الصخر.
صور| متحف كول تبة يستعدّ لاستقبال الزوار بمقتنيات تضم 25 ألف قطعة أثرية
كول تبة.. متحف تركي منحوت في الصخر. / صورة: AA
10 يونيو 2023

يستعدّ متحف كول تبة (تل الرماد)، الذي لا يزال قيد الإنشاء بولاية قيصري التركية (وسط)، لعرض مجموعة واسعة من الألواح الطينية وبعض القطع الأثرية التي يرجع تاريخها إلى نحو 6 آلاف عام.

وبدعم من بلدية قيصري تشهد منطقة كول تبة الأثرية، التابعة لقضاء باغ بينار، استمرار أعمال إنشاء المتحف بطريقة النحت في الصخر.

وخلال أعمال التنقيب عن الآثار، التي تجري منذ عام 1948 في منطقة كول تبة (المعروفة تاريخياً باسم كانيش)، جرى العثور حتى الآن على أكثر من 23 ألفاً و500 لوح طيني.

وقال كورجان سنم، رئيس قسم التاريخ والترويج في بلدية قيصري، إنّ أعمال تطوير وإنشاء المتاحف في الولاية مستمرة.

وأضاف للأناضول أنهم "يعلقون أهمية كبيرة على أنشطة المتاحف، نظراً إلى مساهمتها في الترويج للولاية".

وذكر سنم أن متحف كول تبة يبعد نحو كيلومترين عن أطلال مدينة كانيش الأثرية، حيث تتواصل أعمال التنقيب.

وأوضح أن أهمية موقع المتحف تأتي من قربه من المدينة التاريخية والطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي قيصري وسيواس، مشيراً إلى أن المتحف يستعدّ حالياً لعرض مجموعة واسعة من الألواح الطينية والآثار المكتشفة في المنطقة.

"متحف رائع"

ولفت المسؤول التركي إلى أن المساحة التي جرى نحتها في الصخر حتى الآن تبلغ نحو 3 آلاف و500 متر مربع، موضحاً أنه سيجري استخدام قرابة ألفين و800 متر مربع من مكان المتحف باعتبارها منطقة عرض خاصة.

وأضاف أن المتحف يحوي مجموعة من العناصر الرقمية والتحف، إذ سيمثل مكاناً رائعاً يضم قاعة لعرض الألواح الطينية والقطع الأثرية، إضافة إلى مكاتب إدارية ومرافق اجتماعية وقاعات تدريب.

25 ألف قطعة أثرية

وذكر سنم أنه جرى استخراج ما يقرب من 25 ألف قطعة أثرية من منطقة كول تبة، وجرى إيداعها في مستودعات في عدد من المناطق التركية.

وأضاف: "قدمنا طلباً إلى وزارة الثقافة والسياحة لجلب تلك القطع الأثرية وعرضها في المتحف، خصوصاً أنه أصبح مؤهلاً بمختلف التجهيزات اللازمة لحماية القطع الأثرية والحفاظ عليها، بما في ذلك الألواح الطينية".

وختم حديثة قائلاً: "أعمال النحت في الصخر بدأت منذ ستة أشهر، وستنتهي في غضون شهر تقريباً، لتبدأ بعدها مرحلة الانتقال إلى عرض القطع الأثرية والألواح الطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us