سياسة
2 دقيقة قراءة
سابقة تاريخية.. ترمب يواجه 37 تهمة جنائية متعلقة بقضية الوثائق السرية
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفته لائحة الاتهام الموجهة إليه. ويواجه ترمب هذه المرة اتهامات فيدرالية، في سابقة تاريخية بحق رئيس أمريكي سابق.
سابقة تاريخية.. ترمب يواجه 37 تهمة جنائية متعلقة بقضية الوثائق السرية
للمرة الثانية يواجه ترمب اتهامات جنائية، إلا أنها هذه المرة فيدرالية، في سابقة تاريخية بحق رئيس أمريكي سابق. / صورة: AP
10 يونيو 2023

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفته لائحة الاتهام الموجهة إليه، الجمعة.

وجاء في لائحة الاتهام أن "السجلات السرية للغاية التي عُثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترمب تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية".

وأكّدت اللائحة أن التهم جنائية وتتعلق بـ"الاحتفاظ بمعلومات سرية وتعطيل العدالة وبيانات كاذبة"، وفق أسوشيتد برس.

وللمرة الثانية يواجه ترمب اتهامات جنائية، إلا أنها هذه المرة فيدرالية، في سابقة تاريخية بحق رئيس أمريكي سابق.

وقال المستشار الأمريكي الخاص جاك سميث، الذي قاد التحقيق لشهور بعد أن عيّنه المدّعي العامّ ميريك غارلاند بالقضية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنّ "المدّعين العامّين يسعون إلى محاكمة سريعة بشأن هذه القضية بما يتفق مع المصلحة العامة وحقوق المتهمين".

وأضاف سميث في تصريح صحفي: "نتطلع بشدة إلى عرض قضيتنا على هيئة محلفين من المواطنين في المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا".

والخميس، جدّد ترمب الدفاع عن نفسه، قائلاً في مقطع مصور إنه "بريء".

ووجّه اتهامات إلى الإدارة الأمريكية الحالية بمحاولة "التدخل في الانتخابات" عبر ملاحقته، ومحاولة "تدمير سمعته للفوز في الانتخابات".

وفي مارس/آذار الماضي اتهم قاضي ولاية نيويورك ترمب رسمياً بعدد من عمليات الاحتيال الحسابية، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أموالاً لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us