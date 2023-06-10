سياسة
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السودان.. هدوء حذر في الخرطوم في ظل هدنة جديدة لمدة 24 ساعة
ساد الهدوء نسبياً في العاصمة السودانية الخرطوم صباح السبت مع دخول هدنة مدتها 24 ساعة حيز التنفيذ، توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية، وتتيح وصول المساعدات الإنسانية وتمنح السكان فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغوط القتال العنيف.
السودان.. هدوء حذر في الخرطوم في ظل هدنة جديدة لمدة 24 ساعة
هدوء في العاصمة السودانية في ظل هدنة لمدة 24 ساعة. / صورة: AFP
10 يونيو 2023

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءاً نسبياً السبت، مع دخول الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ في كل أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي للخرطوم (04:00 تغ) لمدة 24 ساعة.

وساد الهدوء مدينة الخرطوم ميدانياً، واختفت أصوات المدافع والقصف وتحليق الطيران بعد أن بدأ وقف إطلاق النار صباح السبت، حسب شهود عيان ومراسل الأناضول.

وأفاد الشهود للأناضول بأن مناطق جنوبي الخرطوم التي شهدت معارك قوية خلال اليومين الماضيين سكتت فيها أصوات المدافع لأول مرة.

وأضاف الشهود: "نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار وتتوقف الحرب بشكل نهائي".

والخميس، اندلعت اشتباكات شرسة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة مع تحليق مكثف لطيران عسكري، مما أدى إلى نشوب حرائق في مستودعات للنفط جنوبي العاصمة.

والجمعة، اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة يبدأ السبت، حسب ما أعلنته الرياض وواشنطن اللتان ترعيان محادثات مباشرة بينهما في جدة منذ الشهر الماضي، وفق بيان نقلته وزارة الخارجية السعودية.

وإثر البيان السعودي، أعلن كل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الموافقة على مبادرة الوساطة السعودية الأمريكية بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، "تقديراً لجهود السعودية والولايات المتحدة".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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