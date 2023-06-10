سياسة
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أردوغان يُجري أُولى زياراته الخارجية بعد الانتخابات لقبرص التركية وأذربيجان
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء أول زيارة خارجية له إلى شمال قبرص التركية وأذربيجان، وذلك حسب التقاليد المتعارف عليها في البلاد بعد انتخابه رئيساً للبلاد مجدداً. ومن المنتظر أن يبحث الجانبان الخطوات التي سيجري اتخاذها حول القضية القبرصية.
أردوغان يُجري أُولى زياراته الخارجية بعد الانتخابات لقبرص التركية وأذربيجان
يتوجه أردوغان الثلاثاء لزيارة أذربيجان، حيث سيعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره إلهام علييف، ولقاءً آخر على مستوى وفود البلدين. / صورة: AA
10 يونيو 2023

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء أول زيارة خارجية له إلى شمال قبرص التركية وأذربيجان، وذلك حسب التقاليد المتعارف عليها في البلاد بعد انتخابه رئيساً للبلاد مجدداً.

ويزور أردوغان جمهورية شمال قبرص التركية الاثنين 12 يونيو/حزيران الجاري، إذ من المرتقب أن يلتقي نظيره أرسين تتار، ورئيس الوزراء أونال أوستل، ومن ثم سيُعقد مؤتمر صحفي مشترك مع تتار.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان الخطوات التي سيجري اتخاذها حول القضية القبرصية، والتطورات في شرقي المتوسط.

ويتوجه أردوغان الثلاثاء لزيارة أذربيجان، حيث سيعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره إلهام علييف، ولقاءً آخر على مستوى وفود البلدين.

وسيتناول الجانبان الخطوات التي سيجري اتخاذها لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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