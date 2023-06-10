أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مصرع 5 عمال في انفجار بمصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بأنقرة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ انفجاراً وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) ​​​​​​​في قضاء ألما داغ في أنقرة.

وأفادت بأن الانفجار أدى إلى مصرع 5 عمال، وأنه جرى إطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث.

من جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لأقارب الضحايا والجيش والشعب التركي، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع يشار غولر.

وأصدر أردوغان وفق رئاسة الاتصالات التركية تعليماته إلى المؤسسات ذات الصلة بفتح تحقيق في الحادث.