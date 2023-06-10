بدأ العدّ التنازلي لدخول خط تلفريك الخدمة في مدينة صبانجا السياحية بولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وبدأ العمل على انشاء الخط الذي يضم محطتين و36 كابينة عام 2018، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة في 15 يونيو/حزيران الجاري.

ويتيح خط التلفريك البالغ طوله 1500 متر رؤية المناظر الطبيعية الخلابة المفعمة بدرجات اللون الأخضر وزرقة مياه بحيرة صبانجا.

وفي تصريح صحفي، السبت، قال عضو مجلس إدارة شركة صبانجا تلفريك المنفذة للمشروع إن مدينة صبانجا وجهة سياحية بارزة.

وأعرب عن اعتقاده بأن التلفريك سيزيد عدد السياح القادمين إلى المنطقة.

وأوضح أن التلفريك سيوفر إمكانية رؤية أفضل لجمال المنطقة الشهيرة ببحيرتها.

بدوره قال المدير الفني للشركة، إبراهيم قره قوتش، إنّ الخط يضم محطتين و9 أعمدة تلفريك و36 كابينة.

ونوّه بأن خط التلفريك سيتيح للركاب مشاهدة المدينة وبحيرتها من زوايا مختلفة والاستمتاع بالمناظر الأخاذة.