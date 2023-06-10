سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | بدء العد التنازلي لدخول التلفريك الخدمة في صبانجا بطول 1500 متر
بدأ العدّ التنازلي لدخول خط تلفريك الخدمة في مدينة صبانجا السياحية بولاية صقاريا شمال غربي تركيا. وقال المدير الفني للشركة، إبراهيم قره قوتش، إنّ الخط يضم محطتين و9 أعمدة تلفريك و36 كابينة.
صور | بدء العد التنازلي لدخول التلفريك الخدمة في صبانجا بطول 1500 متر
بدء العد التنازلي لدخول التلفريك الخدمة في صبانجا بطول 1500 متر. / صورة: AA
10 يونيو 2023

بدأ العدّ التنازلي لدخول خط تلفريك الخدمة في مدينة صبانجا السياحية بولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وبدأ العمل على انشاء الخط الذي يضم محطتين و36 كابينة عام 2018، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة في 15 يونيو/حزيران الجاري.

ويتيح خط التلفريك البالغ طوله 1500 متر رؤية المناظر الطبيعية الخلابة المفعمة بدرجات اللون الأخضر وزرقة مياه بحيرة صبانجا.

وفي تصريح صحفي، السبت، قال عضو مجلس إدارة شركة صبانجا تلفريك المنفذة للمشروع إن مدينة صبانجا وجهة سياحية بارزة.

وأعرب عن اعتقاده بأن التلفريك سيزيد عدد السياح القادمين إلى المنطقة.

وأوضح أن التلفريك سيوفر إمكانية رؤية أفضل لجمال المنطقة الشهيرة ببحيرتها.

بدوره قال المدير الفني للشركة، إبراهيم قره قوتش، إنّ الخط يضم محطتين و9 أعمدة تلفريك و36 كابينة.

ونوّه بأن خط التلفريك سيتيح للركاب مشاهدة المدينة وبحيرتها من زوايا مختلفة والاستمتاع بالمناظر الأخاذة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us