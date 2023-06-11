أعرب رئيس شؤون الحرمين الشريفين في السعودية عبد الرحمن السديس السبت عن تفاؤله بـ"موسم حج استثنائي ومميز وآمن"

جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به السديس، لقناة الإخبارية السعودية (رسمية)، بشأن موسم الحج للعام 2023 الذي تحل مناسكه أواخر يونيو/حزيران الجاري.

وقال السديس: "الاستعدادات كلها تبشر بخير ومتفائلون بموسم حج استثنائي ومميز آمن وميسّر".​​​​​​​

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية، السبت، بأن "الرئاسة العامة لشؤون الحرمين رفعت الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بمشاركة السديس".

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أجريت "على العادة السنوية بارتفاع 3 أمتار وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج، فيما غُطّي الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع".

من جانبه، قال مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، سلطان القرشي، إن "رفع الجزء السفلي من الكسوة يأتي بغرض الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها".

وأشار إلى أن "ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفع، وتحاط بقطع من القماش الأبيض بمحيط 47 متراً".

ولفت القرشي إلى أنه "سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليونَي حاج خلال موسم حج 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجّاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وبحسب معلومات رسمية، بلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022 الماضي، 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.

فيما شهد العام 2020 موسماً استثنائياً للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 من أرجاء العالم كافة.