سياسة
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قبيل مباراة أبطال أوروبا.. أردوغان يلتقي رئيسَي "فيفا" و"يويفا" بإسطنبول
قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا في إسطنبول، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، اللذَين يزوران إسطنبول لحضور المباراة.
قبيل مباراة أبطال أوروبا.. أردوغان يلتقي رئيسَي "فيفا" و"يويفا" بإسطنبول
إنفانتينو أهدى خلال اللقاء الرئيس أردوغان قميصاً وشارة قائد الفريق / صورة: AA
10 يونيو 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين في إسطنبول.

وجرى اللقاء بين أردوغان وتشيفرين، بشكل مغلق في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، إذ يزور الثاني المدينة لحضور المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

كما التقى الرئيس التركي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الذي يزور إسطنبول لحضور المباراة.

وخلال اللقاء أهدى إنفانتينو للرئيس أردوغان قميصاً وشارة قائد الفريق.

وتستعدّ إسطنبول لاستضافة نهائي إنجليزي-إيطالي في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، حين يلتقي فريقا مانشستر سيتي وإنتر ميلان مساء السبت الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي ( +3 ت.غ).

وتقام المباراة على استاد أتاتورك الأولمبي في الساعة العاشرة مساء، وهو نفس المكان الذي تُوّج فيه ليفربول أميراً للبطولة في نهائي هو الأكثر إثارة بإجماع خبراء، عندما نجح في معادلة النتيجة بالشوط الثاني أمام ميلان بعدما تلقت شباكه 3 أهداف في الشوط الأول، قبل أن يتوّج باللقب بفوزه في الضربات الترجيحية.

اتخذت السلطات التركية إجراءاتها الأمنية والصحية والمواصلات استعداداً للمباراة النهائية، إذ رفعت ولاية إسطنبول التدابير الأمنية في المدينة، وجرى تخصيص 15 ألفاً و850 شرطياً سينتشرون داخل الملعب وحوله وفي المطارات ومحطات المواصلات العامة والساحات والفنادق التي تستضيف المشجعين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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