سياسة
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صور | الآثار العثمانية في بريزرن ثاني أكبر مدن كوسوفو قبلة للسياح
تضم مدينة بريزرن، ثاني أكبر مدن كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا في 17 فبراير/شباط 2008، عدداً من الآثار العثمانية التي لا تزال شامخة حتى الآن تكشف عن عمق الصلة التاريخية بينها وبين تركيا منذ القدم. إليكم بعض هذه الآثار.
صور | الآثار العثمانية في بريزرن ثاني أكبر مدن كوسوفو قبلة للسياح
مسجد سنان باشا في كوسوفو أحد الآثار العثمانية الشامخة في بريزرن / صورة: AA
11 يونيو 2023

تحتضن مدينة بريزرن بكوسوفو عدداً من المباني التاريخية العائدة للحقبة العثمانية وتأتي بين أهم الوجهات التي يقصدها السياح المحليون والأجانب. وبريزرن ثاني أكبر مدن كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام في 17 فبراير/شباط 2008.

وتضم المدينة آثاراً عثمانية صامدة إلى يومنا، منها مسجد سنان باشا الذي أمر ببنائه الوالي العثماني على البوسنة سنان باشا عام 1615.

ويعتبر الجسر التاريخي على نهر بيستريتشا الذي يشق المدنية، من أجمل المعالم التاريخية في بريزرن، وأعيد بناؤه وفق طرازه العثماني بعدما تدمر في كارثة السيول عام 1979.

كما تُعدّ تكية خلوتي المبنية عام 1713 من المعالم التاريخية التي تعد قبلة للسياح في المدينة. ولا تزال التكية التي تعكس التقاليد الإسلامية العثمانية وخضعت للترميم مرات عدة تواصل أنشطتها.

كما تُعدّ قلعة بريزرن من الوجهات الرئيسية التي يقصدها السياح ويعود تاريخ تأسيسها إلى العهد الروماني وجرت توسعتها في الحقبة العثمانية لتصبح قلعة كبيرة.

حمام غازي محمد باشا، صرح آخر صامد من العهد العثماني ويعد من أكبر الحمامات التاريخية في منطقة البلقان، ويُستخدم مركزاً ثقافياً في يومنا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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