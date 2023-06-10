سياسة
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تايوان.. القوات المسلحة تُجري مناورات عسكرية بحضور رئيسة الجزيرة
مناورات عسكرية بمشاركة قوات الجيش والشرطة وخفر السواحل والقوات الجوية وبحضور رئيسة تايون تساي إنغ-وين التي أكدت ضرورة تقوية تايوان لضمان السلام في المضيق والجزيرة.
تايوان.. القوات المسلحة تُجري مناورات عسكرية بحضور رئيسة الجزيرة
جانب من المناورات العسكرية في تايوان / صورة: AA
10 يونيو 2023

أجرت القوات المسلحة التايوانية مناورات عسكرية تحاكي احتجاز رهائن في مدينة كاوهسيونغ جنوب تايوان.

وتنظّم تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي مناورات وتدريبات عسكرية بشكل متكرر.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها التي لم تنجح في ضمها بعد الحرب الأهلية عام 1949، ودائماً تؤكد عزمها على استعادتها للسيادة الصينية يوماً ما وبالقوة إن لزم الأمر.

وشارك في المناورات التي جرت عند ميناء كاوهسيونغ ضباط من خفر السواحل والجيش والشرطة والقوات الجوية.

وحاكت المناورات أزمة رهائن في الميناء، وعبر مكبر الصوت على عبارات مثل: "هنا خفر السواحل (التايواني)! أوقف المحرك فوراً!" و "سنصعد على متن سفينتك وتفتيشها".

وأحاطت سفن دوريات صغرى بالسفينة فيما حلّقت مروحية فوقها. وتمكن الضباط من الصعود "سراً" على متن السفينة، وفتحوا النار على محتجزي الرهائن.

وعند نهاية التدريب، وجه الضباط تحية لرئيسة البلاد تساي إنغ-وين التي لوحت لهم من الرصيف.

وحضرت رئيسة تايوان تساي إنع-وين المناورت وأكدت في كلمة قصيرة أن "كل من شارك في تدريب اليوم هم من المدافعين عن بلادنا في الخطوط الأمامية. أود التأكيد مرة اخرى أن علينا تقوية أنفسنا من أجل ضمان السلام في مضيق تايوان".

وأضافت: "كلما اتحدنا سنصبح أكثر أمناً، وكلما أصبحت تايوان أكثر أمناً، سيزيد أمان العالم".

والعلاقات بين بكين وتايبيه التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس شي جينبينغ إلى السلطة قبل أكثر من عشر سنوات، تدهورت بشكل إضافي في السنوات الماضية وكثفت الصين عمليات التوغل العسكري حول الجزيرة.

وأجرت بكين في 8 أبريل/نيسان مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات بأهداف محددة وفرض حصاراً على الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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