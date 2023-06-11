سياسة
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زيلينسكي يعلن بدء هجوم مضاد وروسيا تقول إنها تصدّ هجمات بالشرق والجنوب
رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفصاح عن تفاصيل تخص الهجوم الأوكراني ضد روسيا الذي أعلن أنه بدأ مؤخراً، فيما قالت روسيا إن قوات كييف واصلت محاولات "فاشلة" على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة لشن هجمات في جنوبي دونيتسك وفي زابوريجيا.
زيلينسكي يعلن بدء هجوم مضاد وروسيا تقول إنها تصدّ هجمات بالشرق والجنوب
روسيا تقول إنها تصد هجمات لأوكرانيا في الشرق والجنوب / صورة: AP
11 يونيو 2023

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بدء الهجوم الأوكراني ضد روسيا وكذلك الإجراءات الدفاعية في البلاد، إلا أنه رفض الإفصاح عن أي مرحلة حالياً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زيلينسكي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي زار العاصمة الأوكرانية كييف بشكل مفاجئ.

وقال الرئيس الأوكراني إن "الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا، إلا أنني لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف في أي مرحلة نحن".

وأضاف زيلينسكي: "رغم كل الجهود التي تبذلها روسيا لإخضاع شعبنا، يواصل الأوكرانيون النضال من أجل الاستقلال والحرية".

واختتم زيلينسكي قائلاً: "سنقف يوم النصر معاً كما نقف الآن، ونحن ندافع عن الحياة والشعب".

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة.

وجاءت الزيارة في الوقت الذي صعد فيه الجيش الأوكراني هجومه المضاد الذي طال انتظاره لطرد الجيش الروسي من المناطق الشرقية والجنوبية المحتلة.

ودأبت أوكرانيا لأشهر على قول إنها تخطط لشن هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في الجنوب والشرق، لكنها تفرض تكتماً صارماً حول العمليات وتنفي أنها بدأت عمليتها الرئيسية بالفعل.

تقدم أوكراني وخسائر روسية

وفي سياق ذلك، قال متحدث عسكري أوكراني إن قوات كييف تقدمت في إطار هجوم مضاد مسافة تصل إلى 1400 متر في عدد من المواقع بالخطوط الأمامية بالقرب من مدينة باخموت شرق البلاد أمس.

والتقدم هو الأحدث في سلسلة مكاسب مماثلة أعلنتها كييف في الأيام الماضية بالقرب من باخموت، والتي قالت روسيا إنها سيطرت عليها بالكامل الشهر الماضي بعد أطول المعارك وأكثرها دموية منذ أن بدأت الهجوم الشامل على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ورداً على سؤال عن القتال بالقرب من باخموت قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية: "نحاول شن ضربات على العدو، ننفذ هجوماً مضاداً. نجحنا في التقدم بما يصل إلى 1400 متر في عدة مواقع من الجبهة".

"محاولات أوكرانية فاشلة"

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية واصلت محاولات "فاشلة" على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة لشن هجمات في جنوبي منطقة دونيتسك وفي منطقة زابوريجيا، بالإضافة إلى هجوم على المنطقة التي تقع بها مدينة باخموت شرق البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد المتوقع في قتال محتدم في أوكرانيا، لكن كل محاولاتها للتقدم باءت بالفشل وخلفت أعداداً ضخمة من القتلى والمصابين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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