سياسة
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رئيس الوزراء الكندي يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة ووعود بمساعدات عسكرية
رئيس الوزراء جاستن ترودو يصل العاصمة كييف في زيارة مفاجئة، ويعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي، مشيراً إلى أن بلاده ستشارك في جهد متعدد الجنسيات لتدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين.
رئيس الوزراء الكندي يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة ووعود بمساعدات عسكرية
رئيس الوزراء الكندي ورئيس أوكرانيا / صورة: AFP
10 يونيو 2023

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو السبت تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للعاصمة كييف، التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترودو إن كندا ستشارك في جهد متعدد الجنسيات لتدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين، وأعلن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون دولار كندي (375 مليون دولار)، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف ترودو أن بلاده احتجزت طائرة شحن روسية من طراز أنتونوف هبطت في كندا العام الماضي، وبدأت عملية نقل الطائرة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الوزراء الكندي إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة.

وجاءت الزيارة في وقت صعّد الجيش الأوكراني هجومه المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد من الجيش الروسي.

وذكرت شبكة "سي بي سي" الكندية أن "ترودو وصل إلى كييف حيث تكافح حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتقييم الأضرار، وإجراء مزيد من عمليات الإجلاء بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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