قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين بلديهما.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر مساء السبت باللغات العربية والتركية والإنجليزية، عقب لقاء عقده مع أردوغان في إسطنبول.

وكتب الشيخ محمد بن زايد في بداية التغريدة: "سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول".

وأضاف: "بحثنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام".

وأكد أن "الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق السبت، قالت الرئاسة التركية في بيانٍ إن الرئيس أردوغان التقى الشيخ محمد بن زايد في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وكبير مستشاري الرئيس عاكف جاغاطاي قليج.

وخلال المراسم، أطلع الرئيس أردوغان الشيخ محمد بن زايد على سيارة "توغ" التي تُعدّ أول سيارة كهربائية تركية مصنعة محلياً.

وتستضيف إسطنبول نهائي إنجليزي-إيطالي في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، حين يلتقي فريقا مانشستر سيتي وإنتر ميلان مساء السبت الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ).

وتقام المباراة على ملعب أتاتورك الأولمبي في الساعة العاشرة مساء، وهو نفس المكان الذي تُوّج فيه ليفربول أميراً للبطولة في نهائي هو الأكثر إثارة بإجماع خبراء، عندما نجح في معادلة النتيجة بالشوط الثاني أمام ميلان بعدما تلقت شباكه 3 أهداف في الشوط الأول، قبل أن يتوّج باللقب بفوزه في الضربات الترجيحية.