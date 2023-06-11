سياسة
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للأسبوع الـ23.. الإسرائيليون يواصلون المظاهرات ضد الإصلاح القضائي
للأسبوع الـ23 يتظاهر آلاف الإسرائيليين بتل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي التي تراه الحكومة يهدف إلى إعادة توازن السلطة عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تراها مسيّسة. ويرى المنتقدون الخطة تفتح الطريق أمام انحراف سلطوي.
للأسبوع الـ23.. الإسرائيليون يواصلون المظاهرات ضد الإصلاح القضائي
إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع الثالث والعشرين / صورة: AFP
11 يونيو 2023

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تريد تطبيقها حكومة بنيامين نتنياهو.

وتجمعت الحشود وسط تل أبيب ومدينتَي حيفا ورحوفوت.

وقالت ميخال غات (47 سنة) التي تعمل بقطاع التكنولوجيا الفائقة في تل أبيب: "نحن محتجزون رهائن"، وأعربت عن أسفها "لأن بلادنا واقتصادها وحقوق الإنسان يصادرها متطرفون".

وأضافت لفرانس برس: "نحن هنا منذ 23 أسبوعاً مع أطفالنا، في المطر وأحياناً الحر. من الأهمية بمكان أن يحافظ الشعب الإسرائيلي على الديمقراطية في إسرائيل".

كما رفع عدد من المتظاهرين لافتات تنتقد تقاعس الحكومة في مواجهة موجة الجريمة التي تمس حالياً الأقلية العربية.

وكتب على إحدى اللافتات: "لن ندع بن غفير يفلت من القتل في المجتمع العربي"، في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مقتل خمسة من عرب إسرائيل الخميس في مغسل سيارات ببلدة يافة الناصرة العربية، وقد يكون الحادث على صلة بحرب عصابات.

ومنذ بداية العام قُتل نحو 100 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالجريمة في صفوف الأقلية العربية بإسرائيل، وفق تعداد أجرته منظمات حقوقية عربية غير حكومية.

في ما يتعلق بالإصلاح القضائي ترى الحكومة وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل أنه يهدف خصوصاً إلى إعادة توازن السلطة من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة.

لكن منتقدي الإصلاح يعتقدون أنه يهدد بفتح الطريق أمام انحراف سلطوي.

ويجري الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين للحكومة والمعارضة من أجل الوصول إلى حل وسط حول شروط الإصلاح القضائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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