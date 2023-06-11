سياسة
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تَعرَّفْ أبرز ضيوف الرئيس أردوغان بنهائي دوري أبطال أوروبا
بجوار عدد من الزعماء والشخصيات الهامة كالشيخ محمد بن زايد ورؤساء وزراء المجر وسلوفينيا والأردن وغيرهم يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023 بملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.
تَعرَّفْ أبرز ضيوف الرئيس أردوغان بنهائي دوري أبطال أوروبا
أبرز ضيوف الرئيس أردوغان بنهائي دوري أبطال أوروبا / Others
11 يونيو 2023

يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023 المقامة بملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

ووصل أردوغان إلى الملعب برفقة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب لقاء جرى بينهما في مطار أتاتورك.

وجلس الرئيس التركي في المكان المخصص له لمشاهدة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ويتابع المباراة إلى جانب أردوغان والشيخ محمد بن زايد كل من رؤساء وزراء المجر فيكتور أوربان، وسلوفينيا روبرت غولوب، والأردن بشر الخصاونة.

كما يتابعها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش، ورئيس البرلمان الإيطالي إيناسيو لاروسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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