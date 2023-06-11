سياسة
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مطار إسطنبول يسجل رقماً قياسياً في عدد الرحلات اليومية
حقق مطار إسطنبول الدولي رقماً قياسياً في عدد الرحلات الجوية السبت، تزامناً مع استضافة المدينة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
مطار إسطنبول يسجل رقماً قياسياً في عدد الرحلات اليومية
مطار إسطنبول يسجل رقماً قياسياً في عدد الرحلات اليومية. / صورة: AA
11 يونيو 2023

سجّل مطار إسطنبول الدولي رقماً قياسياً في عدد الرحلات الجوية، تزامناً مع المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي استضافتها المدينة، السبت.

وعبر تويتر، ذكرت المديرية العامة للطيران المدني التركي أن مطار إسطنبول شهد 1594 رحلة بين هبوط وإقلاع، يوم السبت فقط.

وأضافت أن هذا الرقم يُعَدّ قياسياً على الإطلاق منذ دخول المطار الخدمة أواخر 2018.

وأشارت إلى أن كثافة رحلات الطيران هذه تأثرت بشكل مباشر بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعت مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وأوضحت أن مطار إسطنبول الدولي استقبل طائرات قادمة من مختلف دول العالم، وعلى متنها مشجعو الفريقين الإنجليزي والإيطالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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