أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مساء السبت، أن الاتهامات الموجهة إليه لن تمنعه من الترشح للرئاسة.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، منها شبكة سي إن بي سي، إنّ "الاتهامات الموجهة إلي لن تمنعني من الترشح للرئاسة".

كما انتقد ترمب أجهزة وزارة العدل واتهمها بـ"الفساد" على خلفية ملاحقته قضائياً.

ويواجه ترمب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفت لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وجاء في لائحة الاتهام أن "السجلات السرية للغاية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترمب تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية".

واعتبر ترمب أن احتفاظه بالوثائق "لم يكن مخالفاً للقانون".

وجدد رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، مؤكداً أنه "الفائز الحقيقي" في انتخابات 2020.

ومنتقداً الوضع الاقتصادي في البلاد، قال ترمب إن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفاً: "سنخرج جو بايدن من البيت الأبيض وسنقضي على الفساد".

وفي مارس/آذار الماضي، اتهم قاضي ولاية نيويورك ترمب رسمياً بعدد من عمليات الاحتيال الحسابية في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أموالاً "لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته"، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.​​​​​​​