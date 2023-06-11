سياسة
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رغم توجيه 37 تهمة إليه.. ترمب يصرّ على الترشح لرئاسة الولايات المتحدة
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مجدداً أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة رغم عشرات التهم الموجهة إليه، منتقداً ما وصفه بـ"فساد" القضاء.
رغم توجيه 37 تهمة إليه.. ترمب يصرّ على الترشح لرئاسة الولايات المتحدة
ترمب:  الاتهامات الموجهة إلي لن تمنعني من الترشح للرئاسة. / صورة: AP
11 يونيو 2023

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مساء السبت، أن الاتهامات الموجهة إليه لن تمنعه من الترشح للرئاسة.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، منها شبكة سي إن بي سي، إنّ "الاتهامات الموجهة إلي لن تمنعني من الترشح للرئاسة".

كما انتقد ترمب أجهزة وزارة العدل واتهمها بـ"الفساد" على خلفية ملاحقته قضائياً.

ويواجه ترمب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفت لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وجاء في لائحة الاتهام أن "السجلات السرية للغاية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترمب تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية".

واعتبر ترمب أن احتفاظه بالوثائق "لم يكن مخالفاً للقانون".

وجدد رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، مؤكداً أنه "الفائز الحقيقي" في انتخابات 2020.

ومنتقداً الوضع الاقتصادي في البلاد، قال ترمب إن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفاً: "سنخرج جو بايدن من البيت الأبيض وسنقضي على الفساد".

وفي مارس/آذار الماضي، اتهم قاضي ولاية نيويورك ترمب رسمياً بعدد من عمليات الاحتيال الحسابية في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أموالاً "لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته"، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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