قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن جيش بلاده بدأ بشن "عمليات هجومية مضادة" على الجبهة، لكنه رفض القول ما إذا كان يشير إلى الهجوم الكبير الذي تُعدّ له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

وتلتزم السلطات الأوكرانية استراتيجية تقوم على الغموض، فيما يتحدّث الجيش الروسي منذ ستة أيام عن حدوث هجمات واسعة النطاق على مواقعه خصوصاً في الجبهة الجنوبية، تُستخدم فيها معدات أرسلتها الدول الغربية.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي قام بزيارة مفاجئة لكييف: "حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل"، مضيفاً: "يجب أن نثق بجنودنا وأنا أثق بهم".

جاءت هذه المواقف رداً على سؤال بشأن تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال، الجمعة، لصحفيين إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير المُنتظر منذ أشهر "بدأ"، لكنّ قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها".

وتابع بوتين أن "كل محاولات الهجوم المضاد التي شُنت حتى الآن فشلت، لكنّ نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية".

وأكد أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا "بمعدل ثلاثة (أوكرانيين) مقابل (روسي) واحد".

تدمير مدرعات

ودعا زيلينسكي (السبت) إلى عدم الوثوق بتصريحات بوتين. وأشاد بـ"بطولة" جيشه المنخرط في "معارك قاسية بشكل خاص هذه الأيام".

وفي حين قلّلت السلطات الأوكرانية من أهمية المعارك في الأيام الأخيرة، تحدّث الجيش الروسي مرة جديدة في تقريره اليومي (السبت) عن هجمات شنتها قوات كييف في منطقتي زابوريجيا (جنوب) ودونيتسك (شرق)، لا سيما بالقرب من مدينة باخموت المدمّرة التي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها في مايو/أيار.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر رتلاً من الدبابات والمدرعات الغربية الصنع، مدمّرة، بعضها لا يزال يحترق في منطقة دونيتسك الجنوبية.

وأفاد المتحدث باسم القيادة "الشرقية" في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي، عبر التليفزيون بأن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدّم مسافة 1400 متر في محيط مدينة باخموت.

تحذيرات لدول أوروبية

في سياق آخر، حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف (السبت)، من شن ضربات ضد دول أوروبية في حال اصطفت قوات الناتو إلى جانب أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وتعليقاً على تصريحات الأمين العام السابق للناتو أندريه فوغ راسموسن، الذي قال إن بعض الدول الأعضاء في الحلف قد ترسل قوات إلى أوكرانيا بشكل فردي، تساءل ميدفيديف عمّا "إذا كان سيؤخذ برأي سكان هذه الدول في مثل تلك الخطوة".

وتابع: "حسناً، هل سألت سكان هذه البلدان مَن منهم يريد الحرب مع روسيا؟ هل يريدون حقاً ضربات تفوق سرعة الصوت على أوروبا؟".

وتساءل ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس الروسي في الفترة 2008-2012، عن رأي الولايات المتحدة لأنه "سيؤثر فيهم أيضاً".