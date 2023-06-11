قال سفير تركيا في أبو ظبي طوغاي تونجر، إن تركيا تَعد الإمارات العربية المتحدة شريكاً استراتيجياً مهماً، مشيراً إلى أن العلاقات بينهما اكتسبت زخماً في العامين الماضيين، خصوصاً مع الزيارات الرسمية المتبادلة.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قيّم فيها السفير تونجر العلاقات بين تركيا والإمارات والتي اكتسبت زخماً في الآونة الأخيرة.

وأوضح تونجر أن هناك تعاوناً مستداماً ومتزايداً بين الإمارات وتركيا، وأن هذا التعاون يدعم تطلعات التنمية والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأكّد أن زيارة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، تركيا، وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، الإمارات، تشكلان محطات مهمة في مسيرة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

ولفت السفير التركي إلى أن الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين خطوة مهمة في طريق توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الطرفين.

وذكر أن تركيا والإمارات تسعيان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 40 مليار دولار في مدة زمنية أقصاها 5 سنوات.

وأردف قائلاً: "وُقّعت 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاستثمار والاقتصاد والدفاع والصحة والزراعة والنقل والتقنيات المتقدمة والمناخ والثقافة والشباب خلال زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة لدولة الإمارات".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2022 وصل إلى نحو 19 مليار دولار.

واستطرد قائلاً: "هناك الكثير من المستثمرين الأتراك في الإمارات، وكذلك الإمارات لديها أيضاً استثمارات في تركيا، ويسعى البلدان إلى زيادة حجم التجارة غير النفطية بينهما إلى مستوى 40 مليار دولار في خمس سنوات".

كما أشار السفير تونجر إلى استمرار التعاون بين الإمارات وتركيا في مجال مكافحة تغير المناخ.

وقال في هذا الصدد: "تركيا والإمارات تتبعان نهجاً مشابهاً في مجال مكافحة تغير المناخ؛ تركيا ستدعم دولة الإمارات التي ستستضيف المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) هذا العام".

وأشاد تونجر بمبادرات الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وجهودها الرائدة في مجال المناخ.

يُذكر أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بدأ زيارة إلى تركيا (السبت)، والتقى الرئيس أردوغان في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وقبيل لقائهما المغلق في المطار، أطلع الرئيس أردوغان، الشيخ محمد بن زايد، على سيارة "توغ" التي تعد أول سيارة كهربائية تركية مصنَّعة محلياً.

ومساء السبت، توجه الزعيمان إلى ملعب أتاتورك الأولمبي وحضرا معاً المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي باللقب.