سياسة
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السودان.. استئناف الاشتباكات عقب انتهاء هدنة استمرت 24 ساعة
قال شهود إنّ القتال بالسودان استؤنف عقب انتهاء سريان وقف إطلاق النار في السادسة صباحاً في شمال أم درمان. وقال سكان إنهم سمعوا قصفاً مدفعياً في الضواحي الشرقية للعاصمة.
السودان.. استئناف الاشتباكات عقب انتهاء هدنة استمرت 24 ساعة
قال سكان إنهم سمعوا قصفاً مدفعياً في منطقة شرق النيل في الضواحي الشرقية للعاصمة، فيما وردت أنباء عن انفجارات واشتباكات في الخرطوم. / صورة: AA
11 يونيو 2023

وردت تقارير عن اشتباكات وإطلاق نيران المدفعية في أجزاء من العاصمة السودانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد وقت قصير من انتهاء وقف لإطلاق النار استمر 24 ساعة ساعد في هدنة قصيرة في القتال المستمر منذ ثمانية أسابيع.

وقال شهود إنّ القتال استؤنف عقب انتهاء سريان وقف إطلاق النار في السادسة صباحاً (04:00 ت.غ) في شمال أم درمان التي تشكل إلى جانب الخرطوم وبحري المجاورتين العاصمة المثلثة حول ملتقى نهر النيل.

وقال سكان إنهم سمعوا قصفاً مدفعياً في منطقة شرق النيل في الضواحي الشرقية للعاصمة، فيما وردت أنباء عن انفجارات واشتباكات في الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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