سياسة
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اليابان تواصل تأهبها الصاروخي بعد انتهاء مهلة بيونغ يانغ لإطلاق قمر صناعي
أبقت اليابان دفاعاتها المضادة للصواريخ الباليستية في حالة تأهب، الأحد، رغم انتهاء مهلة حددتها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي. وفشلت محاولة كوريا شمالية لإطلاق قمر صناعي في 31 مايو/أيار، وسقط معزز الصاروخ والحمولة في البحر، وفقاً لإعلام محلي.
اليابان تواصل تأهبها الصاروخي بعد انتهاء مهلة بيونغ يانغ لإطلاق قمر صناعي
الدفاعات اليابانية المضادة للصواريخ الباليستية. / صورة: Reuters
11 يونيو 2023

أبقت اليابان دفاعاتها المضادة للصواريخ الباليستية في حالة تأهب، الأحد، على الرغم من انتهاء مهلة حددتها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي.

ووضعت اليابان دفاعاتها المضادة للصواريخ الباليستية في حالة تأهب الشهر الماضي، وتعهدت بإسقاط أي قذيفة تعتبرها تهديداً لأراضيها، بعد أن أخطرت كوريا الشمالية اليابان بأنها تخطط لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/أيار ومنتصف ليل أمس السبت.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: "اليابان ستبقي ترتيباتها المتعلقة بالدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية في الوقت الحالي" دون أن تذكر سبباً لذلك.

وأخطرت كوريا الشمالية الشهر الماضي المنظمة البحرية الدولية بالجدول الزمني للإطلاق المزمع للقمر الصناعي.

وفشلت محاولة كورية شمالية لإطلاق قمر صناعي في 31 مايو، وسقط معزز الصاروخ والحمولة في البحر، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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